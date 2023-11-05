Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Олександра Заріцька показала нове тату на пів спини arrow

Олександра Заріцька показала нове тату на пів спини

5 листопада 2023 13:28
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Олександра Заріцька показала нове тату на пів спини
Соліста гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Соліста гурту KAZKA Олександра Заріцька має багато татуювань по всьому тілу. Днями дівчина зробила ще одне велике тату. 

Показала його у своєму Instagram

Читайте також:

5 годин болю

Олександра Заріцька має близько 15 малюнків по всьому тілу. Раніше вона розповідала, що перше тату — маленьку ноту за вухом — вона зробила ще у 14 років. 

Завдяки татуюванням, за словами співачки, вона почувається впевненішою у собі. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KAZKA (@kazka.band)

Нове тату Саша зробила на спині. На ньому зображені літери якоїсь східної мови, розташовані нібито на перевернутій святині. Також речення цією мовою. Зображення прикрашене червоною рослиною, яка ніби його обвиває. 

 

Олександра Заріцька тату
Скриншот зі сторіс instagram.com/kazka.band

Заріцька розповіла, що на це тату пішло 5 годин і зізналася, що це було боляче. 

 

Олександра Заріцька тату
Скриншот зі сторіс instagram.com/kazka.band

Співачка запитала у підписників, чи здогадуються вони, що означає даний малюнок. Вочевидь, цим знаменитість поділиться у своєму блозі пізніше. 

Нагадаємо, солістка гурту KAZKA чесно розповіла про свій заробіток.

Також ми писали, що Заріцька у спортзалі показала тренування для початківців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі