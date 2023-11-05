Олександра Заріцька показала нове тату на пів спини

Соліста гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Соліста гурту KAZKA Олександра Заріцька має багато татуювань по всьому тілу. Днями дівчина зробила ще одне велике тату.

Показала його у своєму Instagram.

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5 годин болю

Олександра Заріцька має близько 15 малюнків по всьому тілу. Раніше вона розповідала, що перше тату — маленьку ноту за вухом — вона зробила ще у 14 років.

Завдяки татуюванням, за словами співачки, вона почувається впевненішою у собі.

Нове тату Саша зробила на спині. На ньому зображені літери якоїсь східної мови, розташовані нібито на перевернутій святині. Також речення цією мовою. Зображення прикрашене червоною рослиною, яка ніби його обвиває.

Скриншот зі сторіс instagram.com/kazka.band

Заріцька розповіла, що на це тату пішло 5 годин і зізналася, що це було боляче.

Скриншот зі сторіс instagram.com/kazka.band

Співачка запитала у підписників, чи здогадуються вони, що означає даний малюнок. Вочевидь, цим знаменитість поділиться у своєму блозі пізніше.

Нагадаємо, солістка гурту KAZKA чесно розповіла про свій заробіток.

Також ми писали, що Заріцька у спортзалі показала тренування для початківців.