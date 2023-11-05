Александра Зарицкая показала новую татуировку на пол спины

Солиста группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

У солистки группы KAZKA Александры Зарицкой много татуировок по всему телу. На днях девушка сделала еще одно больше тату.

Показала его в своем Instagram.

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У Александры Зарицкой около 15 рисунков по всему телу. Ранее она рассказывала, что первое тату, маленькую ноту за ухом, она сделала еще в 14 лет.

Благодаря татуировкам, по словам певицы, она чувствует себя более уверенной в себе.

Новое тату Саша сделала на спине. На нем изображены буквы некоего восточного языка, расположенные якобы на перевернутой святыне. Также предложения на этом языке. Изображение украшено красным растением, которое будто его обвивает.

Скриншот со сторис instagram.com/kazka.band

Зарицкая рассказала, что на это тату ушло 5 часов и призналась, что это было больно.

Скриншот со сторис instagram.com/kazka.band

Певица спросила подписчиков, догадываются ли они, что означает данный рисунок. Очевидно, этим знаменитость поделится в своем блоге позже.

Напомним, солистка группы KAZKA честно рассказала о своем заработке.

Также мы писали, что Зарицкая в спортзале показала тренировку для начинающих.