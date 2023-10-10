Солістка гурту KAZKA у спортзалі показала тренування для початківців
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька продовжує свої тренування у спортзалі. Зірка серйозно підійшла до справи и тепер пропонує прихильникам долучитися до активностей.
Про це артистка написала у своєму Instagram.
Заняття з зіркою
Співачка показала своє тренування і розповіла, що тепер буде тренуватися регулярно та ділитися подібними роликами з підписниками.
"Якщо вам набридло бачити одних струнких фітнес тренерів в стрічці, то я радо з вами позаймаюсь. Ділюсь маленьким першим тренуванням для початківців", — говорить артистка.
Солістка гурту KAZKA раніше зазначила, що головна її мета не схуднення.
"Любити себе — це найкрутіше, що зі мною було. Всі мої зовсім не зайві кіло тренуються для здоров'я, для витримки і кращого самопочуття. Так що не пишіть, що KAZKA знову худне", — прокоментувала співачка.
Після своєї участі у проєкті "Танці із зірками" Олександра Заріцька помітно схудла. Вона стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Зірці вдалося схуднути на десятки кілограмів.
Нагадаємо,гурт KAZKA записав пісню з улюбленим скрипалем Барака Обами.
Раніше солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі.