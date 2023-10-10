Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Солістка гурту KAZKA у спортзалі показала тренування для початківців arrow

Солістка гурту KAZKA у спортзалі показала тренування для початківців

10 жовтня 2023 13:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Солістка гурту KAZKA у спортзалі показала тренування для початківців
Співачка Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька продовжує свої тренування у спортзалі. Зірка серйозно підійшла до справи и тепер пропонує прихильникам долучитися до активностей.

Про це артистка написала у своєму Instagram.

Читайте також:

Заняття з зіркою

Співачка показала своє тренування і розповіла, що тепер буде тренуватися регулярно та ділитися подібними роликами з підписниками.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KAZKA (@kazka.band)

 

Співачка Олександра Заріцька.
Співачка Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

"Якщо вам набридло бачити одних струнких фітнес тренерів в стрічці, то я радо з вами позаймаюсь. Ділюсь маленьким першим тренуванням для початківців", — говорить артистка.

Солістка гурту KAZKA раніше зазначила, що головна її мета не схуднення.

"Любити себе — це найкрутіше, що зі мною було. Всі мої зовсім не зайві кіло тренуються для здоров'я, для витримки і кращого самопочуття. Так що не пишіть, що KAZKA знову худне", — прокоментувала співачка.

Після своєї участі у проєкті "Танці із зірками" Олександра Заріцька помітно схудла. Вона стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Зірці вдалося схуднути на десятки кілограмів.

Нагадаємо,гурт KAZKA записав пісню з улюбленим скрипалем Барака Обами.

Раніше солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз