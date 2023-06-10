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Суханов жорстко відповів Арестовичу на слова про вбитого росіянина

10 червня 2023 12:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Суханов жорстко відповів Арестовичу на слова про вбитого росіянина
Олексій Суханов. Фото: instagram.com/suhanov.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Політичний аналітик Олексій Арестович прокоментував нещодавню смерть росіянина від акули. Ведучий Олексій Суханов емоційно відреагував на слова колишнього радника Офісу Президента України.

Про це йдеться на сторінці Арестовича у Instagram.

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Днями інформаційний простір сколихнула новина про те, що у Єгипті акула напала на чоловіка поблизу берега. З'ясувалося, що загиблий — громадянин Росії. Ця історія стала причною чималої кількості мемів серед українців.

Олексій Суханов прокоментував допис Олексія Арестовича. Скріншот: instagram.com/alexey.arestovich/

"Судячи з кількості (і якості) жартів про вбитого акулою росіянина, розлюднення вже тут. А якщо воно тут, у Вас, значить Ви – програли. Ви, такі гарні, програли банальному, сірому, нудному злу. І самі стали злом – банальним, сірим, нудним", — прокоментував настрої українців Арестови.

Дехто з фоловерів став на біг аналітика, а дехто засудив за надмірну гуманність у бік росіян. Серед останніх був і ведучий Олексій Суханов.

"А чому їх має бути шкода? Що за маніпулятивна хєрня??? Шкода того, що дійсно має цінність! Навряд чи Ви плакатимете через смерть таргана на сусідській кухні чи щура на чужому подвірʼї! То чим це відрізняється від "обіду" хургадської акули? Вона поїла — це добре! Тварина на Херсонщині голодні — з тих, хто, взагалі, вижив! Не шкода тих потвор, які втекла, побачивши у себе в хаті пожежу, замість того, аби вогонь не перекинувся на інші будинки! Годі маніпулювати і писати церковну маячню за книжками рпц!!!", — обурився ведучий.

Як пишуть ЗМІ, загиблий 23-річний Володимир Попов з Архангельської області прилетів до Хургади 1 червня разом зі своїм батьком. Вони планували переоформити на хлопця квартиру, а також відпочити. Однак з Володимиром сталася трагедія. У мережі туристи публікували відео нападу.

Нагадаємо, у мережі з’явилось відео, на якому духовний лідер послідовників тибетського буддизму далай-лама поцілував учня в губи і попросив хлопчика "посмоктати його язик". Це обурило мільйонів користувачів соцмереж. Український телеведучий Олексій Суханов серед них. 

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