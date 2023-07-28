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Алексей Суханов эмоционально поддержал Ольгу Харлан после дисквалификации

28 июля 2023 16:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алексей Суханов эмоционально поддержал Ольгу Харлан после дисквалификации
Телеведущий Алексей Суханов. Фото: instagram.com/suhanov.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно фехтовальщица Ольга Харлан оказалась в центре международного спортивного скандала. На чемпионате мира по фехтованию украинка победила соперницу из России, но отказалась пожать ей руку. Харлан дисквалифицировали, а украинцев возмутила ситуация.

Свою поддержку фехтовальщице выразил известный телеведущий Алексей Суханов в своем Instagram.

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Честь не покупается

По словам ведущего, позицию спортсменки разделяют большинство людей, поддерживающих Украину. Поступок Харлана — это пример уважения к собственной стране.

 

Телеведущий Алексей Суханов поддержал Ольгу Харлан. Фото: instagram.com/suhanov.official/

"Все здоровые на голову люди — Ольга Харлан! Госпожа Ольга, уважение и низкий поклон за Вашу позицию, которую разделяет каждый адекватный человек, потому что подавать руку лицам из страны-террористки — это презирать себя, свою землю, предавать память погибших защитников Украины, гражданских и детей, в частности, жизнь которых отобрали принесшие войну в Украину!…Честь не покупается!…В отличие от спорта и его мировых руководителей!", — пишет Алексей Суханов.

Фоловеры ведущего были солидарны с его позицией: "Все верно написано", "настоящий сознательный патриотизм — в поступках".

Сначала сообщалось, что в отношении Ольги Харлан не будут применяться штрафные санкции. Однако в результате ее отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации фехтования на 60 дней. Сама Харлан призналась, что это решение выбило ее из колеи. Однако спортсменка ценит поддержку украинцев, которая поступает со всей страны.

Напомним, Ольга Харлан появится на новой марке "Укрпочты".

Ранее Суханов жестко ответил Арестовичу на слова об убитом россиянине.

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