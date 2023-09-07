Що Олена Кравець думає про українських зірок – втрачають себе

Ведуча та акторка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець під час інтерв'ю Аліні Шаманській. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча, акторка, зірка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець дала відверте інтерв’ю. Під час розмови з Аліною Шаманською жінка висловилася про українських зірок та пояснила, чому вона не є активною користувачкою соціальних мереж.

Відверте інтерв’ю Олена Кравець дала Аліні Шаманській на її каналі в YouTube.

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Зірка "Жіночого Кварталу" зізнається, що найбільшою проблемою публічних людей є певна ілюзія стосовно свого життя. За словами Олени, зіркам здається, що вони повинні жити так, як цього очікують їхні шанувальники.

Акторка вважає, що саме через це людина просто себе втрачає, після чого від неї іде і її аудиторія.

"Це ілюзія. Тобі здається, що люди від тебе чекають ось цього, і ти починаєш жити відповідно до їх очікувань. І втрачаєш себе, і коли ти втрачаєш себе, ти потім втрачаєш і цю аудиторію", — чесно каже українська телеведуча та акторка.

Акторка Олена Кравець на інтерв'ю у Аліни Шаманської. Фото: скриншот з YouTube

Також зірка "Жіночого Кварталу" стверджує, що аудиторія сама ніколи не знає, чого вона хоче. За словами Олени Кравець, навіть якщо ця публіка складається з мільйонів людей, вони ніколи не бувають з публічною людиною, хоча і можуть підтримувати її.

"Аудиторія — це декілька сотень тисяч або десятки тисяч людей, і у кожного своє життя. І, по суті, їх з тобою нема. Навіть, якщо їх декілька мільйонів, вони не з тобою. Вони можуть писати тобі слова підтримки, і це дуже допомагає, але ти забуваєш звірятися із собою. Ось ця підміна спілкування з собою на спілкування з аудиторією, мені здається, це сумно", — висловила свою думку Олена Кравець.

Чому майже немає активності у соціальних мережах

Зірка телебачення зізнається, що вона не є активною користувачкою соціальних мереж, але на це є свої причини. Так, Олена не хоче ділитися з кимось подробицями свого особистого життя, адже їй не потрібні реакції людей.

Зірка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець з Аліною Шаманською на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Я не бачу необхідності, і бажання в мене немає розповідати про своє особисте життя. Я розумію, що це цікаво, розумію, що люди будуть реагувати, але в мене немає внутрішньої потреби отримати чийсь лайк чи хейт. В мене немає потреби бути оціненою. Це моє життя…", — стверджує українська акторка.

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