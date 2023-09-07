Что Елена Кравец думает об украинских звездах – теряют себя

Ведущая и актриса "Женского Квартала" Елена Кравец во время интервью Алине Шаманской. Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая, актриса, звезда "Женского Квартала" Елена Кравец дала откровенное интервью. Во время разговора с Алиной Шаманской женщина высказалась об украинских звездах и объяснила, почему она не является активным пользователем социальных сетей.

Откровенное интервью Елена Кравец дала Алине Шаманской на ее канале в YouTube.

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Звезда "Женского Квартала" признается, что самой большой проблемой публичных людей является определенная иллюзия касательно своей жизни. По словам Елены, звездам кажется, что они должны жить так, как ожидают их поклонники.

Актриса считает, что именно поэтому человек просто себя теряет, после чего от него уходит и его аудитория.

"Это иллюзия. Тебе кажется, что люди от тебя ждут этого, и ты начинаешь жить в соответствии с их ожиданиями. И теряешь себя, и когда ты теряешь себя, ты потом теряешь и эту аудиторию", — честно говорит украинская телеведущая и актриса.

Актриса Елена Кравец на интервью у Алины Шаманской. Фото: скриншот с YouTube

Также звезда "Женского Квартала" утверждает, что аудитория сама никогда не знает, чего она хочет. По словам Елены Кравец, даже если эта публика состоит из миллионов людей, они никогда не бывают с публичным человеком, хотя и могут поддерживать его.

"Аудитория — это несколько сотен тысяч или десятки тысяч людей, и у каждого своя жизнь. И, по сути, их с тобой нет. Даже если их несколько миллионов, они не с тобой. Они могут писать тебе слова поддержки, и это очень помогает, но ты забываешь сверяться с собой. Вот эта подмена общения с собой на общение с аудиторией, мне кажется, это грустно", — выразила свое мнение Елена Кравец.

Почему почти нет активности в социальных сетях

Звезда телевидения признается, что она не является активным пользователем социальных сетей, но для этого есть свои причины. Так, Елена не хочет делиться с кем-то подробностями своей личной жизни, ведь ей не нужны реакции людей.

Звезда "Женского Квартала" Елена Кравец с Алиной Шаманской на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Я не вижу необходимости, и желания у меня нет рассказывать о своей личной жизни. Я понимаю, что это интересно, понимаю, что люди будут реагировать, но у меня нет внутренней потребности получить чей-то лайк или хейт. У меня нет нужды быть оцененной. Это моя жизнь…", — утверждает украинская актриса.

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