Олена Кравець підбила підсумки зими: "Здається, не такі плани були в сусідньої країни"

Акторка та телеведуча Олена Кравець. Фото: 1plus1.ua

Колишня акторка студії "Квартал 95", а нині ведуча власного телешоу на державному каналі Олена Кравець, поділилась враженнями від змін, через які пройшли українці.

Про них вона розповіла у новому випуску шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець".

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Подробиці

Кажучи про весну й оновлення, Олена Кравець символічно підбила підсумки зими, в яку ворог планував заморозити та залякати українців. Що йому не вдалося.

"Україна не замерзла взимку. Щобільше, ми ще й почали експортувати електроенергію за кордон. Здається, не такі плани були в сусідньої країни, яка розпочала повномасштабне вторгнення. Я навіть не знаю, чим нас залякуватимуть надалі, але це все на нас вже не подіє, тому що ми більше не боїмося жити. Ми усвідомили, що тільки це і працює: транслювати, відчувати і жити життя попри всі спроби забрати його в нас", — сказала в шоу Олена Кравець.

Ведуча також зауважила, що сьогодні навіть у прифронтових містах потроху все оживає, відкриваються невеликі бізнеси, крамнички, кав'ярні. Українці потроху планують життя і починають реалізовувати те, що на початку повномасштабного вторгнення, здавалося, вже не повернеться ніколи: батьки планують літні канікули для дитини, багато з тих, хто був за кордоном, приймають рішення повернутися в Україну.

"Ще рік тому все це здавалося непідйомним, здавалося, що ми не оговтаємося, але ми виявились сильнішими, ніж ми думали і ніж будь-хто думав. Головне, чого в нас не відняти, — це нескінченної вдячності силам оборони України і пам'яті про тих, хто подарував нам відносний спокій наших міст і селищ. Тому головне, що ми маємо зробити зараз, — це продовжувати жити, пам'ятати і не припиняти допомагати", — підсумувала ведуча "Тихого вечора".

Фрагмент у відео з 0:21

Нагадаємо, раніше ми писали, донька колишньої зірки "Кварталу 95" Олени Кравець, Марія, відсвяткувала 20-річчя. Також ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський подарував шоумену Євгену Кошовому на день народження.