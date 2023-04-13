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Олена Зеленська потрапила у престижний рейтинг журналу TIME: які зірки склали їй компанію

13 квітня 2023 17:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Олена Зеленська потрапила у престижний рейтинг журналу TIME: які зірки склали їй компанію
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента України
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Журнал TIME опублікував престижний рейтинг ТОП-100 найвпливовіших людей планети цього року. В нього потрапила перша леді Олена Зеленська. Також в списку опинилась ще одна українка — нобелівська лауреатка, правозахисниця Олександра Матвійчук.

Про це повідомляє видання TIME.

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Перша леді очолила рубрику "Лідери", туди ж увійшла і Матвійчук. Компанію їм склали президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр Японії Фуміо Кішіда, заарештований в Росії журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович та інші відомі імена.

Перша леді Олена Зеленська потрапила в престижний рейтинг журналу TIME. Скриншот: time.com 

Також в списку опинились чимало знаменитостей, яких редакція розкидала по різних рубриках. Так, наприклад в "Титани" потрапила багаторазова лауреатка премії "Греммі", співачка Бейонсе. Компанію їй в цьому сегменті склав бізнесмен Ілон Маск. 

Рубрику "Ікони" очолила американська акторка Дженніфер Кулідж, до якої повернулась всесвітня популярність завдяки серіалу "Лотос". В ТОП-100 від TIME потрапили також голлівудські зірки Дрю Беррімор, Остін Батлер, Сальма Гаєк, Зої Салдана, Колін Фаррелл та інші знаменитості. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що журнал TIME присвятив обкладинку українцям, яких окупанти місяць тримали у підвалі. Також ми розповідали, що німецький гурт Scorpions планує відіграти концерт на Майдані Незалежності в Києві.

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