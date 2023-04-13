Олена Зеленська потрапила у престижний рейтинг журналу TIME: які зірки склали їй компанію

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента України

Журнал TIME опублікував престижний рейтинг ТОП-100 найвпливовіших людей планети цього року. В нього потрапила перша леді Олена Зеленська. Також в списку опинилась ще одна українка — нобелівська лауреатка, правозахисниця Олександра Матвійчук.

Про це повідомляє видання TIME.

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Перша леді очолила рубрику "Лідери", туди ж увійшла і Матвійчук. Компанію їм склали президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр Японії Фуміо Кішіда, заарештований в Росії журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович та інші відомі імена.

Перша леді Олена Зеленська потрапила в престижний рейтинг журналу TIME. Скриншот: time.com

Також в списку опинились чимало знаменитостей, яких редакція розкидала по різних рубриках. Так, наприклад в "Титани" потрапила багаторазова лауреатка премії "Греммі", співачка Бейонсе. Компанію їй в цьому сегменті склав бізнесмен Ілон Маск.

Рубрику "Ікони" очолила американська акторка Дженніфер Кулідж, до якої повернулась всесвітня популярність завдяки серіалу "Лотос". В ТОП-100 від TIME потрапили також голлівудські зірки Дрю Беррімор, Остін Батлер, Сальма Гаєк, Зої Салдана, Колін Фаррелл та інші знаменитості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що журнал TIME присвятив обкладинку українцям, яких окупанти місяць тримали у підвалі. Також ми розповідали, що німецький гурт Scorpions планує відіграти концерт на Майдані Незалежності в Києві.