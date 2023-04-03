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Гурт Scorpions відіграє концерт на Майдані Незалежності: коли саме

3 квітня 2023 14:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт Scorpions
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже цієї суботи, 8 квітня, легендарний німецький гурт Scorpions вирушає у світове турне. Рокери почнуть його з Латинської Америки, а вже у травні концерти пройдуть і в європейських містах. Стало відомо, коли Scorpions виступлять в Україні. 

Про це повідомляє видання Berliner Kurier.

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Подробиці 

Одразу після початку повномасштабної війни німецькі рокери скасували всі виступи у рф та стали активно підтримувати Україну. Scorpions навіть змінили текст пісні Wind Of Change ("Вітер змін")

"Після початку цієї невиправданої війни ми запитали себе, чи можемо ми все ще грати цю пісню. Тепер вона демонструє нашу солідарність з Україною, а не романтизацію росії, як раніше. Замість "Я йду по Москві до парку Горького" написано "А тепер послухайте моє серце, воно каже Україна", — розповів Майне.

Також рокери планують організувати концерт миру на Майдані Незалежності в Києві. Втім, в рамках цього туру Scorpions до України не завітають. Відіграти шоу гурт планує після закінчення війни. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтмен гурту Scorpions 74-річний Клаус Майне прокоментував війну в Україні. Також ми розповідали, що німецькому дизайнеру погрожують судом через фото на підтримку України.

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