Елена Зеленская попала в престижный рейтинг журнала TIME: какие звезды составили ей компанию

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Офис Президента Украины

Журнал TIME опубликовал престижный рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей в этом году. В него попала первая леди Елена Зеленская. Также в списке оказалась еще одна украинка — нобелевская лауреатка, правозащитница Александра Матвийчук.

Об этом сообщает издание TIME.

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Первая леди возглавила рубрику "Лидеры", туда же вошла и Матвийчук. Компанию им составили президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Японии Фумио Кишида, арестованный в России журналист The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович и другие известные имена.

Первая леди Елена Зеленская попала в престижный рейтинг журнала TIME. Скриншот: time.com

Также в списке оказалось немало знаменитостей, которых редакция разбросала по разным рубрикам. Так, например, в "Титаны" попала многократная лауреатка премии "Грэмми", певица Бейонсе. Компанию ей в этом сегменте составил бизнесмен Илон Маск.

Рубрику "Иконы" возглавила американская актриса Дженнифер Кулидж, к которой вернулась всемирная популярность благодаря сериалу "Лотос". В ТОП-100 от TIME попали также голливудские звезды Дрю Бэрримор, Остин Батлер, Сальма Хайек, Зои Салдана, Колин Фаррелл и другие знаменитости.

Напомним, ранее мы писали, что журнал TIME посвятил обложку украинцам, которых оккупанты месяц держали в подвале. Также мы рассказывали, что немецкая группа Scorpions планирует отыграть концерт на Майдане Незалежности в Киеве.