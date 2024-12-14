Олена Зеленська в стильному образі з'явилася на обкладинці Libelle — фото

Олена Зеленська прикрасила обкладинку нідерландського глянцю
Перша леді України з'явилася на обкладинці найвідомішого жіночого видання у Нідерландах Libelle. Олена Зеленська дала інтерв'ю, в якому розповіла про роботу своєї Фундації.
Результатом співпраці із глянцем перша леді поділилася в Х.
Олена Зеленська з'явилася на обкладинці Libelle
На фото для журналу дружина українського президента постала у стильному монохромному образі. Зеленська була вбрана у діловий костюм бежевого кольору та шоколадну сорочку. Як аксесуар перша леді додала у нагрудну кишеню жакету хустку-паше.
Світлини були зроблені у Києві — журналістка видання особисто приїхала до столиці України, аби поспілкуватися із Зеленською та зробити фото для випуску.
В інтерв'ю нідерландському журналу перша леді розповіла про співпрацю Фундації Олени Зеленської із 30 меценатами.
"Саме завдяки небайдужості та підтримці нам вдається забезпечувати дітей технікою для дистанційного навчання й відкривати "Школи Супергероїв" при лікарнях, відновлювати дитячий стадіон у Гостомелі та будувати нове житло для великих прийомних родин. Люди, що відкривають свої серця для України в ці тяжкі часи, дають нам надію, що світ має шанс стати кращим місцем", — розповіла Зеленська.
Раніше Олена Зеленська розповіла, як війна вплинула на здоров'я президента.
Також ми писали, що перша леді України у трендовому образі виступила на національному форумі.
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