Олена Зеленська в стильному образі з'явилася на обкладинці Libelle — фото

Олена Зеленська. Фото: x.com/ZelenskaUA

Перша леді України з'явилася на обкладинці найвідомішого жіночого видання у Нідерландах Libelle. Олена Зеленська дала інтерв'ю, в якому розповіла про роботу своєї Фундації.

Результатом співпраці із глянцем перша леді поділилася в Х.

Читайте також:

Олена Зеленська з'явилася на обкладинці Libelle

На фото для журналу дружина українського президента постала у стильному монохромному образі. Зеленська була вбрана у діловий костюм бежевого кольору та шоколадну сорочку. Як аксесуар перша леді додала у нагрудну кишеню жакету хустку-паше.

Олена Зеленська на обкладинці Libelle. Фото: x.com/ZelenskaUA

Світлини були зроблені у Києві — журналістка видання особисто приїхала до столиці України, аби поспілкуватися із Зеленською та зробити фото для випуску.

В інтерв'ю нідерландському журналу перша леді розповіла про співпрацю Фундації Олени Зеленської із 30 меценатами.

Олена Зеленська у нідерландському журналі. Фото: x.com/ZelenskaUA

"Саме завдяки небайдужості та підтримці нам вдається забезпечувати дітей технікою для дистанційного навчання й відкривати "Школи Супергероїв" при лікарнях, відновлювати дитячий стадіон у Гостомелі та будувати нове житло для великих прийомних родин. Люди, що відкривають свої серця для України в ці тяжкі часи, дають нам надію, що світ має шанс стати кращим місцем", — розповіла Зеленська.

Раніше Олена Зеленська розповіла, як війна вплинула на здоров'я президента.

Також ми писали, що перша леді України у трендовому образі виступила на національному форумі.