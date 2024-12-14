Елена Зеленская в стильном образе появилась на обложке Libelle — фото

Елена Зеленская. Фото: x.com/ZelenskaUA

Первая леди Украины появилась на обложке известнейшего женского издания в Нидерландах Libelle. Елена Зеленская дала интервью, в котором рассказала о работе своего Фонда.

Результатом сотрудничества с глянцем первая леди поделилась в X.

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Елена Зеленская появилась на обложке Libelle

На фото для журнала супруга украинского президента предстала в стильном монохромном образе. Зеленская была одета в деловой костюм бежевого цвета и шоколадную рубашку. В качестве аксессуара первая леди добавила в нагрудный карман жакета платок-паше.

Елена Зеленская на обложке Libelle. Фото: x.com/ZelenskaUA

Фотографии были сделаны в Киеве — журналистка издания лично приехала в столицу Украины, чтобы пообщаться с Зеленской и сделать фото для выпуска.

В интервью нидерландскому журналу первая леди рассказала о сотрудничестве Фонда Елены Зеленской с 30 меценатами.

Елена Зеленская в нидерландском журнале. Фото: x.com/ZelenskaUA

"Именно благодаря неравнодушию и поддержке нам удается обеспечивать детей техникой для дистанционного обучения и открывать "Школы Супергероев" при больницах, восстанавливать детский стадион в Гостомеле и строить новое жилье для больших приемных семей. Люди, открывающие свои сердца для Украины в эти тяжелые времена, дают нам надежду, что мир имеет шанс стать лучшим местом", — рассказала Зеленская.

Ранее Елена Зеленская рассказала, как война повлияла на здоровье президента.

Также мы писали, что первая леди Украины в трендовом образе выступила на национальном форуме.