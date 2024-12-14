Елена Зеленская в стильном образе появилась на обложке Libelle — фото

Елена Зеленская украсила обложку нидерландского глянца
Первая леди Украины появилась на обложке известнейшего женского издания в Нидерландах Libelle. Елена Зеленская дала интервью, в котором рассказала о работе своего Фонда.
Результатом сотрудничества с глянцем первая леди поделилась в X.
Елена Зеленская появилась на обложке Libelle
На фото для журнала супруга украинского президента предстала в стильном монохромном образе. Зеленская была одета в деловой костюм бежевого цвета и шоколадную рубашку. В качестве аксессуара первая леди добавила в нагрудный карман жакета платок-паше.
Фотографии были сделаны в Киеве — журналистка издания лично приехала в столицу Украины, чтобы пообщаться с Зеленской и сделать фото для выпуска.
В интервью нидерландскому журналу первая леди рассказала о сотрудничестве Фонда Елены Зеленской с 30 меценатами.
"Именно благодаря неравнодушию и поддержке нам удается обеспечивать детей техникой для дистанционного обучения и открывать "Школы Супергероев" при больницах, восстанавливать детский стадион в Гостомеле и строить новое жилье для больших приемных семей. Люди, открывающие свои сердца для Украины в эти тяжелые времена, дают нам надежду, что мир имеет шанс стать лучшим местом", — рассказала Зеленская.
Ранее Елена Зеленская рассказала, как война повлияла на здоровье президента.
Также мы писали, что первая леди Украины в трендовом образе выступила на национальном форуме.
Читайте Новини.LIVE!