Ольга Сумська опублікувала відео новин часів СРСР, які брехали про аварію на Чорнобильській АЕС

Акторка Ольга Сумська та ЧАЕС. Фото: колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 26 квітня, світ згадує трагедію на Чорнобильській АЕС, яка сталася 1986 року. Акторка Ольга Сумська згадала, що робила в той час та якими новинами “пічкали” українців та громадян тодішнього СРСР.

Про це зірка українського шоу-бізнесу розповіла у своєму Instagram.

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Спогади Сумської про аварію на ЧАЕС

Акторка процитувала слова голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, що радянська пропаганда намагалася приховати наслідки біди та створити ілюзію незначної аварії. Ця свідома брехня призвела до тисяч загиблих і постраждалих від трагедії.

"Я навчалась на 4 курсі театрального. Жодної інформації про жахливу катастрофу по ТБ, окрім цієї брехні на відеj! Про все дізнавались від людей, які евакуювались і виїжджали з того регіону нескінченною чергою автобусів… Сльози, біль, розпач", — поділилась спогадами Сумська.

Відео з новинами радянського телебачення в каруселі публікації акторки.

Про аварію на ЧАЕС

Приблизно о 01:23:47 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися два теплових вибухи, які цілком зруйнували реактор. Будівля енергоблока частково обвалилася, при цьому, як вважається, загинула одна людина — Валерій Ходемчук. На даху почалася пожежа. Згодом залишки активної зони четвертого реактора розплавилися.

На ліквідацію аварії залучили понад 500 тисяч осіб, понад 10 тисяч лосіб загинули. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики.

Тодішнє керівництво СРСР намагалося приховати розміри трагедії, але радіоактивна хмара від вибуху пройшлася Європою, східною частиною США, велика частина радіоактивних речовин осіли в Білорусі. Людей почали евакуйовувати з Київської області. Загалом вимушено покинули дім понад 300 тисяч осіб.

Співробітники Чорнобильської АЕС під час нічної панахиди у Славутичі, 2023 рік. Фото: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO

Нагадаємо, раніше ми писали, що в 37-му річницю Чорнобильської катастрофи, НБУ ввів в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська". Також ми розповідали, що колишнього чоловіка акторки Ольги Сумської, 72-річного народного артиста України Євгена Паперника, прооперували.