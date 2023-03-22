Ексчоловіка Ольги Сумської прооперувала: до чого тут Віталій Кличко
Колишнього чоловіка акторки Ольги Сумської, 72-річного Народного артиста України Євгена Паперника прооперували. Йому знадобилася операція з заміни суглобів.
Про це Сумська повідомила у своєму Facebook.
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Деталі
За словами Сумської, у проведенні операції Паперному допоміг мер Києва Віталій Кличко.
"Ми сердечно дякуємо нашому меру, київському міському голові Віталію Кличку і КМДА за сприяння і допомогу для народного артиста України Євгена Паперного за програмою "Здоров'я киян"! Ми бажаємо Євгену Васильовичу, нашому незмінному керівникові театральної антрепризи, якнайшвидшого одужання після проведеної операції", — написала акторка.
За словами Сумської, життя актора залежить від його залученості, професійного ритму та емоцій. А для цього необхідне здоров’я, бо актор має бути на сцені.
Ольга та Євген Васильович одружилися 1987-го, але вже через чотири роки їхній шлюб розпався. В ньому народилася акторка Антоніна Паперна, яка вже тривалий час живе з чоловіком та дітьми в москві.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська вшанувала пам'ять матері, заслуженої артистки України Ганни Опанасенко-Сумської, яка померла на початку війни. Також ми розповідали, що Сумська не стримала сліз, коли розповідала про доньку та онуків у росії.