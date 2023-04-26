Ольга Сумская опубликовала видео новостей времен СССР, которые врали об аварии на Чернобыльской АЭС

Актриса Ольга Сумская и ЧАЭС. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 26 апреля, мир вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Актриса Ольга Сумская вспомнила, что делала в то время и какими новостями "пичкали" украинцев и граждан тогдашнего СССР.

Об этом звезда украинского шоу-бизнеса рассказала в своем Instagram.

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Актриса процитировала слова председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, что советская пропаганда пыталась скрыть последствия беды и создать иллюзию незначительной аварии. Эта сознательная ложь привела к тысячам погибших и пострадавших от трагедии.

"Я училась на 4 курсе театрального. Никакой информации об ужасной катастрофе по ТВ, кроме этой лжи на видео! Обо всем узнавали от людей, которые эвакуировались и выезжали из того региона бесконечной очередью автобусов… Слезы, боль, отчаяние", — поделилась воспоминаниями Сумская.

Видео с новостями советского телевидения в карусели публикации актрисы.

Об аварии на ЧАЭС

Приблизительно в 01:23:47 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло два тепловых взрыва, полностью разрушивших реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом, как считается, погиб один человек — Валерий Ходемчук. На крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной зоны четвертого реактора расплавились.

На ликвидацию аварии привлекли более 500 тысяч человек, более 10 тысяч человек погибли. Эта катастрофа считается самой большой за всю историю ядерной энергетики.

Тогдашнее руководство СССР пыталось скрыть размеры трагедии, но радиоактивное облако от взрыва прошлось по Европе, восточной части США, большая часть радиоактивных веществ осели в Беларуси. Людей начали эвакуировать из Киевской области. Всего вынужденно покинули дом более 300 тысяч человек.

Сотрудники Чернобыльской АЭС во время ночной панихиды в Славутиче, 2023 год. Фото: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO

Напомним, ранее мы писали, что в 37-ю годовщину Чернобыльской катастрофы НБУ ввел в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская". Также мы рассказывали, что бывшего мужа актрисы Ольги Сумской, 72-летнего народного артиста Украины Евгения Паперника, прооперировали.