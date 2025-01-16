Ольга Сумская призналась в домогательствах от режиссеров — видео

Украинская актриса Ольга Сумская. Фото: скриншот

Украинская актриса Ольга Сумская впервые рассказала, что в начале карьеры ей поступало немного предложений с сексуальным подтекстом. Однако, она игнорировала таких мужчин.

Об этом звезда рассказала в подкасте "Право на... ".

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В начале карьеры к актрисе интерес проявляли взрослые мужчины. Среди них были и актеры, и режиссеры. Впрочем, Ольга Сумская избегала моментов, когда они могли бы остаться наедине.

Она всегда понимала последствия, поэтому отказывала на каждое предложение.

"Я обходила это, но были такие подкаты, как говорится, и ухаживания режиссеров, партнеров. Все было когда-то, но вы сами решаете, быть этим отношениям или нет. Воспитанная девушка никогда не сядет в автомобиль с мужчиной и не поедет к нему домой пить кофе, чтобы познакомиться. Я всегда понимала последствия. Я выбирала достоинство", — рассказала актриса.

Напомним, актриса Ольга Сумская отдохнула в Буковеле с известными актерами. Также она призналась, испытывает ли ревность к партнершам по сцене мужа.