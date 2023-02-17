Оля Полякова презентувала маніфест сильної жінки "Танцюю, як в останній раз"
П’ятниця — традиційний день прем’єр. Нову ліричну композицію "Танцюю, як в останній раз" презентувала співачка Оля Полякова.
Про це артистка повідомила у своєму Instagram.
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Деталі
"Танцюю, як в останній раз" — нова лірична композиція співачки у співпраці з Ольгою Бажаною, авторкою таких хітів Полякової, як "Королева Ночі", "Любовница" та "Все буде добре, Оля".
"Моя нова концертна програма, яку я презентую вже 8 березня, повністю написана українською, а більшість пісень створені саме Олею. Я нарешті знайшла свого автора, який тонко відчуває не лише мої настрої та переживання, а й дуже точно передає мою енергію у піснях. Наша нова пісня "Танцюю, як в останній раз" водночас сумна і надихаюча, з вірою та надією на те, що завтрашній день буде ліпшим, аніж сьогодні, а сьогодні треба жити та вірити в краще", — прокоментувала прем’єру Оля Полякова.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова стала співведучою телевізійного шоу про випробування стосунків кухнею "Він готує, вона керує".