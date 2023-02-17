Оля Полякова презентовала манифест сильной женщины "Танцюю, як в останній раз"

Певица Оля Полякова на обложке новой песни

Пятница — традиционный день премьер. Новую лирическую композицию "Танцюю, як в останній раз" представила певица Оля Полякова.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

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"Танцюю, як в останній раз" — новая лирическая композиция певицы в сотрудничестве с Ольгой Бажаной, автором таких хитов Поляковой, как "Королева Ночи", "Любовница" и "Все будет хорошо, Оля".

"Моя новая концертная программа, которую я презентую уже 8 марта, полностью написана на украинском, а большинство песен созданы именно Олей. Я наконец-то нашла своего автора, который тонко чувствует не только мои настроения и переживания, но и очень точно передает мою энергию в песнях. Наша новая песня "Танцюю, як в останній раз" одновременно грустная и вдохновляющая, с верой и надеждой на то, что завтрашний день будет лучше, чем сегодня, а сегодня нужно жить и верить в лучшее", — прокомментировала премьеру Оля Полякова.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова стала соведущей телевизионного шоу об испытаниях отношений кухней "Он готовит, она управляет".