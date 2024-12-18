Оля Полякова до та після схуднення — співачка здивувала результатом

Оля Полякова шокувала результатами схуднення — фото до та після
Співачка Оля Полякова сильно змінилася за час своєї кар'єри. Зірка здивувала шанувальників своїм перевтіленням після того, як скинула зайві кілограми.
Світлинами до та після схуднення артистка поділилася в Instagram.
Оля Полякова до та після схуднення
Днями виконавиця запустила свій спортивний марафон, в якому буде ділитися програмою своїх тренувань. Ефективність програми зірка вирішила продемонструвати на власному прикладі.
У stories Полякова поділилася фотоколажем, перше фото в якому було зроблено на початку її кар'єри, а друге — зовсім нещодавно.
Співачка зізналася, що сама не вірить, що колись мала такий вигляд.
"Сама не вірю, що це була я. Але я це виправила і пишаюсь своїм результатом. Погляньте на мою трансформацію", — написала Полякова.
Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової показала свого бойфренда, який кликав її заміж.
Також ми писали, що російський бізнесмен розповів про свої відносини з Поляковою.
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