Оля Полякова до та після схуднення — співачка здивувала результатом

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова сильно змінилася за час своєї кар'єри. Зірка здивувала шанувальників своїм перевтіленням після того, як скинула зайві кілограми.

Світлинами до та після схуднення артистка поділилася в Instagram.

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Оля Полякова до та після схуднення

Днями виконавиця запустила свій спортивний марафон, в якому буде ділитися програмою своїх тренувань. Ефективність програми зірка вирішила продемонструвати на власному прикладі.

У stories Полякова поділилася фотоколажем, перше фото в якому було зроблено на початку її кар'єри, а друге — зовсім нещодавно.

Оля Полякова до та після схуднення. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка зізналася, що сама не вірить, що колись мала такий вигляд.

"Сама не вірю, що це була я. Але я це виправила і пишаюсь своїм результатом. Погляньте на мою трансформацію", — написала Полякова.

Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової показала свого бойфренда, який кликав її заміж.

Також ми писали, що російський бізнесмен розповів про свої відносини з Поляковою.