Оля Полякова до и после похудения —певица удивила результатом

Оля Полякова шокировала результатами похудения — фото до и после
Певица Оля Полякова сильно изменилась за время своей карьеры. Звезда удивила поклонников своим перевоплощением после того, как сбросила лишние килограммы.
Фотографиями до и после похудения артистка поделилась в Instagram.
Оля Полякова до и после похудения
На днях исполнительница запустила свой спортивный марафон, где будет делиться программой своих тренировок. Эффективность программы звезда решила продемонстрировать на своем примере.
В stories Полякова поделилась фотоколлажом, первое фото в котором было сделано в начале ее карьеры, а второе совсем недавно.
Певица призналась, что сама не верит, что когда-то выглядела так.
"Сама не верю, что это была я. Но я это исправила и горжусь своим результатом. Посмотрите на мою трансформацию", — написала Полякова.
Напомним, недавно дочь Оли Поляковой показала своего бойфренда, который звал ее замуж.
Также мы писали, что российский бизнесмен рассказал о своих отношениях с Поляковой.
Читайте Новини.LIVE!