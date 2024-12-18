Оля Полякова до и после похудения —певица удивила результатом

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова сильно изменилась за время своей карьеры. Звезда удивила поклонников своим перевоплощением после того, как сбросила лишние килограммы.

Фотографиями до и после похудения артистка поделилась в Instagram.

Читайте также:

Оля Полякова до и после похудения

На днях исполнительница запустила свой спортивный марафон, где будет делиться программой своих тренировок. Эффективность программы звезда решила продемонстрировать на своем примере.

В stories Полякова поделилась фотоколлажом, первое фото в котором было сделано в начале ее карьеры, а второе совсем недавно.

Оля Полякова до и после похудения. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица призналась, что сама не верит, что когда-то выглядела так.

"Сама не верю, что это была я. Но я это исправила и горжусь своим результатом. Посмотрите на мою трансформацию", — написала Полякова.

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой показала своего бойфренда, который звал ее замуж.

Также мы писали, что российский бизнесмен рассказал о своих отношениях с Поляковой.