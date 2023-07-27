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ОМКФ представив програму спеціальних показів "Хроніки війни"

27 липня 2023 18:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
ОМКФ представив програму спеціальних показів "Хроніки війни"
Одеський міжнародний кінофестиваль. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В межах 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який пройде з 19 по 26 серпня в місті Чернівці та в деяких локаціях Південної Пальміри, відбудеться низка спеціальних показів. Зокрема, в блоці "Хроніки війни" покажуть чотири документальні стрічки українського виробництва. 

Про це повідомив оргкомітет ОМКФ у Facebook. 

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У перший день повномасштабного вторгнення Наталія змінила свій фах і разом із сином пішла на фронт. За доволі короткий час вона зібрала власний підрозділ, до якого увійшли колишні оператори, звукорежисер та інші працівники кіноіндустрії.

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Фото: Facebook/odesaiff

Нагадаємо, раніше ми писали, який фільм закриватиме цьогорічний Одеський міжнародний кінофестиваль. Також ми розповідали, що цьогорічний ОМКФ представив цьогорічну програму.

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