ОМКФ представив програму спеціальних показів "Хроніки війни"

Одеський міжнародний кінофестиваль. Фото: Google

В межах 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який пройде з 19 по 26 серпня в місті Чернівці та в деяких локаціях Південної Пальміри, відбудеться низка спеціальних показів. Зокрема, в блоці "Хроніки війни" покажуть чотири документальні стрічки українського виробництва.

Про це повідомив оргкомітет ОМКФ у Facebook.

Читайте також:

"Без права на дубль", режисер Андрій Мозговий

Документальний фільм розповідає про групу творчих людей, яких згуртувала на себе героїня Наталя із позивним "Ангел". В минулому вона — режисерка-документалістка і кінопродюсерка, а нині — керівниця підрозділу аеророзвідки 112-тої окремої бригади територіальної оборони.

У перший день повномасштабного вторгнення Наталія змінила свій фах і разом із сином пішла на фронт. За доволі короткий час вона зібрала власний підрозділ, до якого увійшли колишні оператори, звукорежисер та інші працівники кіноіндустрії.

"Міста та їхні герої", режисери Ольга Гібелінда, Андрій Литвиненко

Це збірка шести документальних історій людей, що змінили звичні життя заради спільної мети, і шести міст воєнної України. Фільми розповідають про феномен звичайного українського героїзму, коли люди в темні часи знаходять у собі сили робити добрі справи, допомагати іншим під бомбардуваннями, під час окупації, під час війни.

Герої фільму – охоронець, телеведучий, актриса лялькового театру, мер маленького містечка, ресторатор, композитор не тільки знайшли в собі сили вижити, але й знайшли новий шлях у житті та допомогли тим, навколо них.

"Область Героїв", режисер Артур Лерман

Це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців, які особисто зіграли головні ролі у кіно. Глядач побачить відверту кіносповідь простих людей, які, ризикуючи всім, врятували тисячі життів в самому пеклі окупації: в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах та селах.

"Воїни", режисер Влад Левківський

День повномасштабного вторгнення змінив життя цих людей назавжди — звичайні громадяни стали справжніми захисниками своєї Батьківщини. Команда записала всіх героїв за правилами документального жанру — це реальні люди та історії, що розповідаються без сценарію.

Фото: Facebook/odesaiff

Нагадаємо, раніше ми писали, який фільм закриватиме цьогорічний Одеський міжнародний кінофестиваль. Також ми розповідали, що цьогорічний ОМКФ представив цьогорічну програму.