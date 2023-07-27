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ОМКФ представил программу специальных показов "Хроники войны"

27 июля 2023 18:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
ОМКФ представил программу специальных показов "Хроники войны"
Одесский международный кинофестиваль. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 19 по 26 августа в городе Черновцы и некоторых локациях Южной Пальмиры, состоится ряд специальных показов. В частности, в блоке "Хроники войны" покажут четыре документальных фильма украинского производства.

Об этом сообщил оргкомитет ОМКФ в Facebook.

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"Без права на дубль", режиссер Андрей Мозговой

Документальный фильм рассказывает о группе творческих людей, которых сплотила на себя героиня Наталья с позывным "Ангел". В прошлом она — режиссер-документалист и кинопродюсер, а ныне — руководитель подразделения аэроразведки 112-й отдельной бригады территориальной обороны.

В первый день полномасштабного вторжения Наталья сменила свою профессию и вместе с сыном ушла на фронт. За достаточно короткое время она собрала собственное подразделение, в которое вошли бывшие операторы, звукорежиссер и другие работники киноиндустрии.

"Города и их герои", режиссеры Ольга Гибелинда, Андрей Литвиненко

Это сборник шести документальных историй людей, изменивших привычную жизнь ради общей цели, и шести городов военной Украины. Фильмы рассказывают о феномене обычного украинского героизма, когда люди в темные времена находят в себе силы делать добрые дела, помогать другим под бомбежками, во время оккупации, во время войны.

Герои фильма — охранник, телеведущий, актриса кукольного театра, мэр маленького городка, ресторатор, композитор не только нашли в себе силы выжить, но и нашли новый путь в жизни и помогли тем вокруг них.

"Область Героев", режиссер Артур Лерман

Это первая масштабная кинореконструкция реальных героических историй простых украинцев, лично сыгравших главные роли в кино. Зритель увидит откровенную киноисповедь простых людей, рискуя всем, спасших тысячи жизней в самом аду оккупации: в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах.

"Воины", режиссер Влад Левковский

День полномасштабного вторжения изменил жизнь этих людей навсегда — обычные граждане стали настоящими защитниками своей Родины. Команда записала всех героев по правилам документального жанра — это реальные люди и истории, рассказываемые без сценария.

Фото: Facebook/odesaiff

Напомним, ранее мы писали, какой фильм будет закрывать Одесский международный кинофестиваль в этом году. Также мы рассказывали, что ОМКФ представил нынешнюю программу.

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