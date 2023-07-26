Стало відомо, який фільм закриватиме цьогорічний Одеський міжнародний кінофестиваль

Одесский международный кінофестиваль. Фото: Суспільне

Все менше часу залишається до старту 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Він пройде з 19 по 26 серпня в місті Чернівці та в деяких локаціях Південної Пальміри. Оргкомітет оголосив фільм-закриття фестивалю.

Про це повідомляється на сайті ОМКФ.

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Фільм-закриття кінофестивалю

Саме стрічка "Клуб Зеро" австрійської режисерки Джессіки Гауснер поставить крапку в 14-му ОМКФ. Її міжнародна прем’єра відбулась в основному конкурсі 76-го Каннського кінофестивалю, який пройшов в травні на Лазуровому узбережжі Франції.

Головну роль у фільмі спільного виробництва Австрії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Данії та Катару зіграла Міа Васіковська. Її героїня — вчителька приватної школи, міс Новак. Вона впевнена, що споживання меншої кількості їжі — це шлях до здорового життя, і вчить цій філософії своїх учнів. Під впливом міс Новак в школі виникає закритий "Клуб Зеро", який сповідує концепцію відмови від їжі.

Джессіка Гауснер відома глядачам своєю попередньою роботою "Малюк Джо", за яку акторка Емілі Бічем отримала нагороду за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі 2019 року. Фільм "Клуб Зеро" можна буде побачити в день закриття 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, 26 серпня.

Відзначимо, що відкриватиме цьогорічний ОМКФ історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна. Це буде світовою прем’єрою стрічки, яка розкаже про одного з найвідоміших опришківських ватажків у Карпатах Олексу Довбуша.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Одеський міжнародний кінофестиваль шукає волонтерів: які вимоги та дедлайни. Також ми розповідали, що цьогорічний ОМКФ представив цьогорічну програму.