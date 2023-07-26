Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, який фільм закриватиме цьогорічний Одеський міжнародний кінофестиваль arrow

Стало відомо, який фільм закриватиме цьогорічний Одеський міжнародний кінофестиваль

26 липня 2023 13:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо, який фільм закриватиме цьогорічний Одеський міжнародний кінофестиваль
Одесский международный кінофестиваль. Фото: Суспільне
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Все менше часу залишається до старту 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Він пройде з 19 по 26 серпня в місті Чернівці та в деяких локаціях Південної Пальміри. Оргкомітет оголосив фільм-закриття фестивалю. 

Про це повідомляється на сайті ОМКФ.

Читайте також:

Фільм-закриття кінофестивалю 

Саме стрічка "Клуб Зеро" австрійської режисерки Джессіки Гауснер поставить крапку в 14-му ОМКФ. Її міжнародна прем’єра відбулась в основному конкурсі 76-го Каннського кінофестивалю, який пройшов в травні на Лазуровому узбережжі Франції.

Головну роль у фільмі спільного виробництва Австрії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Данії та Катару зіграла Міа Васіковська. Її героїня — вчителька приватної школи, міс Новак. Вона впевнена, що споживання меншої кількості їжі — це шлях до здорового життя, і вчить цій філософії своїх учнів. Під впливом міс Новак в школі виникає закритий "Клуб Зеро", який сповідує концепцію відмови від їжі.

Джессіка Гауснер відома глядачам своєю попередньою роботою "Малюк Джо", за яку акторка Емілі Бічем отримала нагороду за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі 2019 року. Фільм "Клуб Зеро" можна буде побачити в день закриття 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, 26 серпня.

Відзначимо, що відкриватиме цьогорічний ОМКФ історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна. Це буде світовою прем’єрою стрічки, яка розкаже про одного з найвідоміших опришківських ватажків у Карпатах Олексу Довбуша.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Одеський міжнародний кінофестиваль шукає волонтерів: які вимоги та дедлайни. Також ми розповідали, що цьогорічний ОМКФ представив цьогорічну програму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз