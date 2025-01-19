Стало відомо, хто із зірок виступить на інавгурації Дональда Трампа

Опера і кантрі — хто із зірок виступить на інавгурації Трампа
До інавгурації Дональда Трампа на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки залишилося менше ніж доба. Стало відомо, хто із селебріті заспіває для нового очільника країни.
Імена назвали журналісти ABC News.
Зірки, які виступлять на інавгурації Дональда Трампа
Відомо, що під час церемонії співатимуть кантрі-виконавці Лі Грінвуд з двома композиціями — God Bless the U.S.A. та Time on Her Hands, та Керрі Андервуд з піснею під назвою America the Beautiful.
Також запросили виступити оперного тенора Крістофера Маккіо, який виконає гімн США The Star-Spangled Banner.
Однак селебріті з'являться і на подіях, які заплановані після інавгурації. На he Liberty Ball запросили співака Джеймсона Алдіна. Він відомий піснею Dirt Road Anthem. Яка зірка виступатиме після нього — не кажуть.
На другій події, The Commander-in-Chief Ball, з'явиться гурт Rascal Flatts та виконавець Паркер Мак-Коллум.
І наостанок на The Starlight Ball запросили Гевіна Дегроу, який відомий за хітами Chariot та I Don't Want to Be.
Нагадаємо, що Дональд Трамп обрав відомих акторів та призначив їх "послами Голлівуду". Також ми розповідали про очікування американців від другого терміну Дональда Трампа.
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