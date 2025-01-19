Стало известно, кто из звезд выступит на инаугурации Дональда Трампа

Опера и кантри — кто из звезд выступит на инаугурации Трампа
До инаугурации Дональда Трампа на должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки осталось меньше суток. Стало известно, кто из селебрити споет для нового главы страны.
Имена назвали журналисты Abc News.
Звезды, которые выступят на инаугурации Дональда Трампа
Известно, что во время церемонии будут петь кантри-исполнители Ли Гринвуд с двумя композициями — God Bless the U.S.A. и Time on Her Hands, и Кэрри Андервуд с песней под названием America the Beautiful.
Также пригласили выступить оперного тенора Кристофера Маккио, который исполнит гимн США The Star-Spangled Banner.
Однако селебрити появятся и на событиях, которые запланированы после инаугурации. На Liberty Ball пригласили певца Джеймсона Алдина. Он известен песней Dirt Road Anthem. Какая звезда будет выступать после него — не говорят.
На втором событии, The Commander-in-Chief Ball, появится группа Rascal Flatts и исполнитель Паркер Мак-Коллум.
И напоследок на The Starlight Ball пригласили Гэвина Дегроу, который известен по хитам Chariot и I Don't Want to Be.
Напомним, что Дональд Трамп выбрал известных актеров и назначил их "послами Голливуда". Также мы рассказывали об ожиданиях американцев от второго срока Дональда Трампа.
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