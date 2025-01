Стало известно, кто из звезд выступит на инаугурации Дональда Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

До инаугурации Дональда Трампа на должность 47-го президента Соединенных Штатов Америки осталось меньше суток. Стало известно, кто из селебрити споет для нового главы страны.

Имена назвали журналисты Abc News.

Читайте также:

Звезды, которые выступят на инаугурации Дональда Трампа

Известно, что во время церемонии будут петь кантри-исполнители Ли Гринвуд с двумя композициями — God Bless the U.S.A. и Time on Her Hands, и Кэрри Андервуд с песней под названием America the Beautiful.

Также пригласили выступить оперного тенора Кристофера Маккио, который исполнит гимн США The Star-Spangled Banner.

Однако селебрити появятся и на событиях, которые запланированы после инаугурации. На Liberty Ball пригласили певца Джеймсона Алдина. Он известен песней Dirt Road Anthem. Какая звезда будет выступать после него — не говорят.

На втором событии, The Commander-in-Chief Ball, появится группа Rascal Flatts и исполнитель Паркер Мак-Коллум.

И напоследок на The Starlight Ball пригласили Гэвина Дегроу, который известен по хитам Chariot и I Don't Want to Be.

Напомним, что Дональд Трамп выбрал известных актеров и назначил их "послами Голливуда". Также мы рассказывали об ожиданиях американцев от второго срока Дональда Трампа.