Операція "Покарати Кіркорова": путініста упіймали на пікантних танцях з чоловіком

Путініста звинувачують у пропаганді ЛГБТ. Фото: УНІАН

Росіяни звинуватили Філіпа Кіркорова в пропаганді ЛГБТ.

Скандал розгорівся після того, як в мережу злили фрагмент репетиції концерту, де артист закинув ногу на артиста свого балету.

Читайте також:

Деяким це не сподобалося: в пікантному русі побачили пропаганду сексуалізму.

Юрист Максим Суров вже звернувся до Генеральної прокуратури і Роскомнадзору з проханням перевірити концертну програму Філіпа Кіркорова на предмет пропаганди ЛГБТ.

"Кіркоров є кумиром для багатьох людей — від малого до великого. І деякі вважають, що це нормально. Тому тут треба перевіряти все від і до", — сказано в пояснювальній записці.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров раптово заявив, що готовий відправитися на передову. Путініст заговорив про мир і свою сміливість.