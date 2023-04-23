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Операція "Покарати Кіркорова": путініста упіймали на пікантних танцях з чоловіком

23 квітня 2023 01:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Операція "Покарати Кіркорова": путініста упіймали на пікантних танцях з чоловіком
Путініста звинувачують у пропаганді ЛГБТ. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росіяни звинуватили Філіпа Кіркорова в пропаганді ЛГБТ.

Скандал розгорівся після того, як в мережу злили фрагмент репетиції концерту, де артист закинув ногу на артиста свого балету.

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Деяким це не сподобалося: в пікантному русі побачили пропаганду сексуалізму. 

Юрист Максим Суров вже звернувся до Генеральної прокуратури і Роскомнадзору з проханням перевірити концертну програму Філіпа Кіркорова на предмет пропаганди ЛГБТ.

"Кіркоров є кумиром для багатьох людей — від малого до великого. І деякі вважають, що це нормально. Тому тут треба перевіряти все від і до", — сказано в пояснювальній записці.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров раптово заявив, що готовий відправитися на передову. Путініст заговорив про мир і свою сміливість.

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