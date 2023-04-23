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Операция "Наказать Киркорова": путиниста поймали на пикантных танцах с мужчиной

23 апреля 2023 01:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Операция "Наказать Киркорова": путиниста поймали на пикантных танцах с мужчиной
Путинист обвиняется в пропаганде ЛГБТ. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Россияне обвинили Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ.

Скандал разгорелся после того, как в сеть слили фрагмент репетиции концерта, где артист закинул ногу на артиста своего балета.

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Юрист Максим Суров уже обратился в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить концертную программу Филиппа Киркорова на предмет пропаганды ЛГБТ.

"Киркоров является кумиром для многих людей — от мала до велика. И некоторые считают, что это нормально. Поэтому здесь нужно проверять все от и до", — сказано в пояснительной записке.

Напомним, Филипп Киркоров внезапно заявил, что готов отправиться на передовую. Путинист заговорил о мире и своей смелости.

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