Операция "Наказать Киркорова": путиниста поймали на пикантных танцах с мужчиной

Путинист обвиняется в пропаганде ЛГБТ. Фото: УНИАН

Россияне обвинили Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ.

Скандал разгорелся после того, как в сеть слили фрагмент репетиции концерта, где артист закинул ногу на артиста своего балета.

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Юрист Максим Суров уже обратился в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить концертную программу Филиппа Киркорова на предмет пропаганды ЛГБТ.

"Киркоров является кумиром для многих людей — от мала до велика. И некоторые считают, что это нормально. Поэтому здесь нужно проверять все от и до", — сказано в пояснительной записке.

Напомним, Филипп Киркоров внезапно заявил, что готов отправиться на передовую. Путинист заговорил о мире и своей смелости.