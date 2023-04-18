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Флюгер працює: Кіркоров заговорив про мир і зібрався на передову

18 квітня 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Флюгер працює: Кіркоров заговорив про мир і зібрався на передову
Філіп Кіркоров хоче поїхати на фронт. Фото: Іnstagram.com/fkirkorov
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Філіп Кіркоров, який підтримує кремлівський режим, раптово заявив, що готовий відправитися на передову. Путініст заговорив про мир і свою сміливість.

Так Кіркоров вирішив прокоментувати недавні жарти Максима Галкіна. Про це йшлося в ефірі програми "Ти не повіриш!" на пропагандистському НТВ.  

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Жарти Галкіна, очевидно, зачепили Кіркорова. Однак він вирішив не подавати виду і спробував здаватися сміливим. В одному з російських шоу путініст заявив, що він готовий йти на передову. Ба більше, Кіркоров може поїхати на фронт навіть в "колготках".

"Заради збереження миру, якщо це врятує чиєсь життя, то піду і в колготках на передову. Мене нічим не злякаєш", — заявив Кіркоров.

Кіркоров про війну в Україні

На початку повномасштабної війни Кіркоров мовчав про свою позицію. Утім, згодом заговорив. Кіркоров виявився палким прихильником політики Путіна. Співак підтримує розв'язану Росією жахливу війну та вбивства українців.

Окрім цього, влітку Кіркоров їздив з концертами до анексованого Росією Криму, де прославляв окупантів та називав їх "героями".

Нагадаємо, актор студії "Квартал 95" Юрій Великий продовжує знімати пародії, аби підняти настрій та дух українців. Останнє відео він присвятив володарці українського громадянства, співачці Ані Лорак. 

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