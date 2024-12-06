Розсекречено перше фото нового сезону серіалу "Венздей"

Оприлюднено перший кадр нового сезону серіалу Венздей від Netflix
Серіал "Венздей" від стрімінгової платформи Netflix став справжнім хітом в мережі. Його прем’єра відбулась наприкінці листопада 2022 року. Тож мільйони глядачів з нетерпінням чекають на реліз другого сезону. І вже з’явився перший офіційний кадр з продовження пригод персонажа Венздей Аддамс із родини Аддамсів.
Відповідне фото з’явилось в соцмережах Netflix.
Перше фото нового сезону "Венздей"
На першому офіційному знімку виконавиця головної ролі, 22-річна американська акторка Дженна Ортега, позує на тлі потаємного місця. Перед сходами — дві статуї, які тримають ліхтарі. Моторошна атмосфера та вираз обличчя зірки "Венздей" натякають, що другий сезон буде значно серйознішим і, ймовірно, лякаючим.
Перша офіційна фотографія з другого сезону серіалу лише в Instagram отримала понад 500 тисяч лайків. Шанувальники продовжують обговорювати дату релізу шоу, продовження якого вони значно зачекалися. Зазначимо, що творці шоу назвали тільки рік виходу другого сезону серіалу "Венздей" — 2025-й.
Основні зйомки пройшли в Ірландії. До виконання головних ролей, окрім Ортеги, повернулись Кетрін Зета-Джонс (Мортіша) та Луїс Гусман (Гомес).
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