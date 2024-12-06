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Обнародован первый кадр нового сезона сериала Уэнздей от Netflix

6 декабря 2024 20:59
Евгений Берестюк - Редактор
Рассекречено первое фото нового сезона сериала "Венздей"
Актриса Дженна Ортега в роли Уэнздей Аддамс. Фото: Instagram/wednesdaynetflix
Евгений Берестюк - Редактор

Сериал "Уэнздей" от стриминговой платформы Netflix стал настоящим хитом в сети. Его премьера прошла в конце ноября 2022 года. Так что миллионы зрителей с нетерпением ждут релиз второго сезона. И уже появился первый официальный кадр по продолжению похождений персонажа Уэнздей Аддамс из семьи Аддамсов.

Соответствующее фото появилось в соцсетях Netflix.

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На первом официальном снимке исполнительница главной роли, 22-летняя американская актриса Дженна Ортега, позирует на фоне сокровенного места. Перед лестницей две статуи, которые держат фонари. Мрачная атмосфера и выражение лица звезды "Уэнздей" намекают, что второй сезон будет гораздо более серьезным и, вероятно, пугающим.

Первая официальная фотография со второго сезона сериала лишь в Instagram получила более 500 тысяч лайков. Фанаты продолжают обсуждать дату релиза шоу, продолжение которого они значительно заждались. Отметим, что создатели шоу назвали только год выхода второго сезона сериала "Уэнздей" — 2025-й.

Основные съемки прошли в Ирландии. К исполнению главных ролей, кроме Ортеги, вернулись Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша) и Луис Гусман (Гомес).

Напомним, ранее мы писали, что создатели "Острых шапок" преподнесли сюрприз украинским воинам. Также мы рассказывали о малоизвестных сериалах о выживании, от которых захватывает дыхание.

сериал Netflix зарубежные звезды Дженна Ортега Сериал "Уэнздей"

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