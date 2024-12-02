Кіліан Мерфі та "Гострі картузи" зробили подарунок для українських військових

Кадр із серіалу "Гострі картузи". Фото: скриншот

Команда популярного британського серіалу "Гострі картузи" зробила неочікуваний подарунок українським військовим. Продюсер Стівен Найт та головний актор Кіліан Мерфі передали знакові головні убори підрозділу Нацгвардії названому на честь серіалу.

Про це повідомив сержант Ярослав Чиженко у Facebook.

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Підрозділ Нацгвардії, названий на честь популярного серіалу, раніше потрапив у сюжет компанії ВВС. Журналісти показали українських "картузів" під час оборони Харківщини.

Тоді бійці вирішили зробити подарунок Кіліану Мерфі, відомого за роллю Томаса Шелбі у серіалі, та передали йому свої головні убори із підписами. Актор отримав подарунок та вирішив віддячити — Мерфі підписав один із картузів та повернув воїнам на знак підтримки.

Підрозділ Нацгвардії "Гострі картузи". Фото: Facebook Ярослава Чиженка

Однак на цьому подарунки не закінчилися. Стівен Найт замовив ще 30 картузів у компанії Garrison Tailors, яка створювала культовий головний убір для героїв серіалу, та подарував їх українцям.

Бійці підрозділу "Гострі картузи". Фото: Facebook Ярослава Чиженка

"Неможливо в це повірити, але на нас вийшов продюсер серіалу "Гострі картузи" Стівен Найт і вислав з Англії призент у вигляді картузів від виробника Garrison Tailors, в яких знімались герої серіалу", — розповів про це Ярослав Чиженко.

Військові з підрозділу "Гострі картузи". Фото: Facebook Ярослава Чиженка

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