Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Оприлюднили лонгліст виконавців нацвідбору Євробачення-2024 arrow

Оприлюднили лонгліст виконавців нацвідбору Євробачення-2024

9 листопада 2023 14:02
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Оприлюднили лонгліст виконавців нацвідбору Євробачення-2024
Фото: eurovision.tv
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Сьогодні оголосили довгий список учасників національного відбору на "Євробачення-2024". Тепер серед 20 виконавців оберуть 10 фіналістів.

Список опублікувало Суспільне мовлення

Читайте також:

Подробиці

До лонглісту виконавців, який оголосили сьогодні, потрапило 20 виконавців, серед яких як і давно відомі українські виконавці, так і нові відкриття українського шоубізнесу. 

Лонгліст:

alyona alyona & Jerry Heil;
ANKA;
Carpetman;
Drevo;
INGRET;
Julia Belei;
KARYOTYPE;
KRYLATA;
MÉLOVIN;
NAHABA;
NAZVA;
PARFENIUK;
SHÉPA;
SKYLERR;
STASYA;
SWOIIA;
TESLENKO;
YAGODY;
YAKTAK;
Ziferblat.


Коли оберуть фіналістів нацвідбору

Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти. Усі учасники з лонглісту мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Їх оголосять не пізніше 20 листопада.

Однак можливість потрапити до фіналу лишатиметься: за результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.

Фінал нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.

Про "Євробачення-2024"

68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

 

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки надійшло заявок на Нацвідбір на "Євробачення-2024". 

Також ми писали, що продюсер Полякової розповів, що культові Army Of Lovers хотіли представляти Україну на "Євробаченні".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі