Оприлюднили лонгліст виконавців нацвідбору Євробачення-2024
Сьогодні оголосили довгий список учасників національного відбору на "Євробачення-2024". Тепер серед 20 виконавців оберуть 10 фіналістів.
Список опублікувало Суспільне мовлення.
Подробиці
До лонглісту виконавців, який оголосили сьогодні, потрапило 20 виконавців, серед яких як і давно відомі українські виконавці, так і нові відкриття українського шоубізнесу.
Лонгліст:
alyona alyona & Jerry Heil;
ANKA;
Carpetman;
Drevo;
INGRET;
Julia Belei;
KARYOTYPE;
KRYLATA;
MÉLOVIN;
NAHABA;
NAZVA;
PARFENIUK;
SHÉPA;
SKYLERR;
STASYA;
SWOIIA;
TESLENKO;
YAGODY;
YAKTAK;
Ziferblat.
Коли оберуть фіналістів нацвідбору
Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти. Усі учасники з лонглісту мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Їх оголосять не пізніше 20 листопада.
Однак можливість потрапити до фіналу лишатиметься: за результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.
Фінал нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.
Про "Євробачення-2024"
68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.
Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки надійшло заявок на Нацвідбір на "Євробачення-2024".
Також ми писали, що продюсер Полякової розповів, що культові Army Of Lovers хотіли представляти Україну на "Євробаченні".
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