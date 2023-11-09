Оприлюднили лонгліст виконавців нацвідбору Євробачення-2024

Фото: eurovision.tv

Сьогодні оголосили довгий список учасників національного відбору на "Євробачення-2024". Тепер серед 20 виконавців оберуть 10 фіналістів.

Список опублікувало Суспільне мовлення.

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Подробиці

До лонглісту виконавців, який оголосили сьогодні, потрапило 20 виконавців, серед яких як і давно відомі українські виконавці, так і нові відкриття українського шоубізнесу.

Лонгліст:

alyona alyona & Jerry Heil;

ANKA;

Carpetman;

Drevo;

INGRET;

Julia Belei;

KARYOTYPE;

KRYLATA;

MÉLOVIN;

NAHABA;

NAZVA;

PARFENIUK;

SHÉPA;

SKYLERR;

STASYA;

SWOIIA;

TESLENKO;

YAGODY;

YAKTAK;

Ziferblat.



Коли оберуть фіналістів нацвідбору

Загалом надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти. Усі учасники з лонглісту мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Їх оголосять не пізніше 20 листопада.

Однак можливість потрапити до фіналу лишатиметься: за результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.

Фінал нацвідбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.

Про "Євробачення-2024"

68-й Пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки надійшло заявок на Нацвідбір на "Євробачення-2024".

Також ми писали, що продюсер Полякової розповів, що культові Army Of Lovers хотіли представляти Україну на "Євробаченні".