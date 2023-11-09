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Обнародовали лонглист исполнителей нацотбора Евровидения-2024

9 ноября 2023 14:02
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Обнародовали лонглист исполнителей нацотбора Евровидения-2024
Фото: eurovision.tv
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Сегодня объявили длинный список участников национального отбора на "Евровидение-2024" . Теперь среди 20 исполнителей выберут 10 финалистов.

Список опубликовало Суспільне мовлення.

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Подробности

В лонглист исполнителей, который объявили сегодня, попали 20 исполнителей, среди которых как давно известные украинские исполнители, так и новые открытия украинского шоубизнеса.

Лонглист:

alyona alyona & Jerry Heil;
ANKA;
Carpetman;
Drevo;
INGRET;
Julia Belei;
KARYOTYPE;
KRYLATA;
MÉLOVIN;
NAHABA;
NAZVA;
PARFENIUK;
SHÉPA;
SKYLERR;
STASYA;
SWOIIA;
TESLENKO;
YAGODY;
YAKTAK;
Ziferblat.


Когда выберут финалистов нацотбора

Вцелом поступило 389 заявок от 288 исполнителей, из них 222 — сольные артисты. Все участники из лонглиста должны пройти прослушивание, по результатам которого выберут до 10 финалистов. Их объявят не позже 20 ноября.

Однако возможность попасть в финал остается: по результатам онлайн-голосования еще один участник попадет в финал.

Финал нацотбора состоится в феврале 2024 года в формате телевизионного концерта. Победителя или победительницу нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала украинцы выберут путем онлайн-голосования.

О "Евровидении-2024"

68-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

 

Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько поступило заявок на Нацотбор на "Евровидение-2024".

Также мы писали, что продюсер Поляковой рассказал, что культовые Army Of Lovers хотели представлять Украину на "Евровидении".

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