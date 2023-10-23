Продюсер Полякової розповів, що культові Army Of Lovers хотіли представляти Україну на “Євробаченні”
Легендарний шведський гурт Army Of Lovers мав бажання заспівати на конкурсі від України свою нову пісню Love is blue, яку записали разом з українською співачкою Олею Поляковою і яка стала синглом першого за 10 років альбому шведського колективу, але через правила Нацвідбору не зміг цього зробити.
Про це розповів продюсер Михайло Ясинський на своїй сторінці у Facebook.
Правила Нацвідбору завадили гурту Army Of Lovers представити Україну на Євробаченні
Вчора завершився прийом заявок на співочий конкурс "Євробачення-2024". Виконавець хітів Crucified, Obsession та Sexual Revolution, легендарний гурт Army of Lovers, теж мав намір взяти участь в українському Нацвідборі, але згідно з правилами конкурсу через свої концерти в Росії в 2014 році не може цього зробити.
"Думаю, це було б цікаво, видовищно, незвично і дуже несподівано для усіх! Але... Вони також давали концерт у Росії після 9 березня 2014 року. Так, не лише вони. І не лише іноземці, які б могли прикрасити відбір, додати нового драйву і вийти за межі вже трохи набридливої молодіжної етно-альтернативи. Світ поп-музики набагато кольоровіший, як і її аудиторія", — поділився продюсер.
Ясинський зазначив, що також цю можливість втратили і багато інших українських професійних артистів, які за різними обставинами через правила не можуть взяти участь у відборі, але які довели свою громадянську позицію і зараз багато працюють для своєї країни.
Нещодавно гурт Army Of Lovers та українська співачка Оля Полякова представили спільний трек Love is blue, який зараз стрімко просувається до перших позицій топ-чартів Швеції та Данії. Авторами пісні стали продюсери Александр Бард та Андерс Хенссон.
До речі, сама Оля Полякова також неодноразово заявляла, що хотіла б представляти Україну на "Євробаченні", якщо правила конкурсу змінять. Співачка навіть вже має готовий хіт від авторів пісень-переможців минулих років.
Раніше ми писали, що Полякова та захисник "Азовсталі" допомогли відбудувати понівечений окупантами дитсадок.
Нагадаємо, Оля Полякова привітала чоловіка з річницею.
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