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Продюсер Полякової розповів, що культові Army Of Lovers хотіли представляти Україну на “Євробаченні”

23 жовтня 2023 16:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Продюсер Полякової розповів, що культові Army Of Lovers хотіли представляти Україну на “Євробаченні”
Продюсер Михайло Ясинський. Фото: facebook.com/mikeyasinskiy.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Легендарний шведський гурт Army Of Lovers мав бажання заспівати на конкурсі від України свою нову пісню Love is blue, яку записали разом з українською співачкою Олею Поляковою і яка стала синглом першого за 10 років альбому шведського колективу, але через правила Нацвідбору не зміг цього зробити.

Про це розповів продюсер Михайло Ясинський на своїй сторінці у Facebook.

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Вчора завершився прийом заявок на співочий конкурс "Євробачення-2024". Виконавець хітів Crucified, Obsession та Sexual Revolution, легендарний гурт Army of Lovers, теж мав намір взяти участь в українському Нацвідборі, але згідно з правилами конкурсу через свої концерти в Росії в 2014 році не може цього зробити.

 

Продюсер Михайло Ясинський про "Євробачення". Фото: facebook.com/mikeyasinskiy.
Продюсер Михайло Ясинський про "Євробачення". Фото: facebook.com/mikeyasinskiy.

"Думаю, це було б цікаво, видовищно, незвично і дуже несподівано для усіх! Але... Вони також давали концерт у Росії після 9 березня 2014 року. Так, не лише вони. І не лише іноземці, які б могли прикрасити відбір, додати нового драйву і вийти за межі вже трохи набридливої молодіжної етно-альтернативи. Світ поп-музики набагато кольоровіший, як і її аудиторія", — поділився продюсер.

Ясинський зазначив, що також цю можливість втратили і багато інших українських професійних артистів, які за різними обставинами через правила не можуть взяти участь у відборі, але які довели свою громадянську позицію і зараз багато працюють для своєї країни.

Нещодавно гурт Army Of Lovers та українська співачка Оля Полякова представили спільний трек Love is blue, який зараз стрімко просувається до перших позицій топ-чартів Швеції та Данії. Авторами пісні стали продюсери Александр Бард та Андерс Хенссон.

До речі, сама Оля Полякова також неодноразово заявляла, що хотіла б представляти Україну на "Євробаченні", якщо правила конкурсу змінять. Співачка навіть вже має готовий хіт від авторів пісень-переможців минулих років.

 

Раніше ми писали, що Полякова та захисник "Азовсталі" допомогли відбудувати понівечений окупантами дитсадок. 

Нагадаємо, Оля Полякова привітала чоловіка з річницею.

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