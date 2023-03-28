Орландо Блум прогулявся столичним залізничним вокзалом та зробив селфі з українцями: фото

Голлівудський актор Орландо Блум в Києві

Днями до України приїхав голлівудський актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум. Він відвідав один із дитячих центрів, місто Ірпінь, де побачив страшні наслідки повномасштабної війни. Також зірка фільмів "Володар перснів" та "Пірати Карибського моря" зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Напередодні від’їзду зі столиці актор прогулявся столичним залізним вокзалом.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Подробиці

Перед рейсом 46-річний актор поспілкувався з киянами, завітав до однієї з кав'ярень та Залізної крамниці, і не відмовив українцям в проханні зробити селфі.

"Укрзалізниця" відзначила, що UNICEF вже допоміг залізничникам влаштувати свято для 33 тисяч дітей на деокупованих територіях за допомогою експреса Святого Миколая, екіпірував українські поїзди розвивальними іграми та розмальовками, одну за одною відкриває модернові дитячі зони на вокзалах. Також готується до відкриття найбільше безкоштовне освітній, спортивний, розважальний простір на вокзалі столиці.

"Дітям в Україні треба повернути дитинство", — сказав на залізничному вокзалі Орландо Блум.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Укрзалізниця" показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування".