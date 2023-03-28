Орландо Блум прогулялся по столичному железнодорожному вокзалу и сделал селфи с украинцами: фото

Голливудский актер Орландо Блум в Киеве

На днях в Украину приехал голливудский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум. Он посетил один из детских центров, город Ирпень, где увидел страшные последствия полномасштабной войны. Также звезда фильмов "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря" встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне отъезда из столицы актер прогулялся по столичному железному вокзалу.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

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Перед рейсом 46-летний актер пообщался с киевлянами, посетил одно из кафе и Железный магазин, и не отказал украинцам в просьбе сделать селфи.

"Укрзализныця" отметила, что UNICEF уже помог железнодорожникам устроить праздник для 33 тысяч детей на деоккупированных территориях с помощью экспресса Святого Николая, экипировал украинские поезда развивающими играми и раскрасками, одну за другой открывает модерновые детские зоны на вокзалах. Также готовится к открытию самое большое бесплатное образовательное, спортивное, развлекательное пространство на вокзале столицы.

"Детям в Украине нужно вернуть детство", — сказал на железнодорожном вокзале Орландо Блум.

Напомним, ранее мы писали, что "Укрзализныця" показала, как Орландо Блум прошел "языковое испытание".