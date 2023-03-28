Орландо Блум прогулялся по столичному железнодорожному вокзалу и сделал селфи с украинцами: фото
На днях в Украину приехал голливудский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум. Он посетил один из детских центров, город Ирпень, где увидел страшные последствия полномасштабной войны. Также звезда фильмов "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря" встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне отъезда из столицы актер прогулялся по столичному железному вокзалу.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
-
В Киевской области началась посевная кампания 2023 года: детали
-
Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР
-
Эмбарго на нефть: россия утверждает, что избежала потерь благодаря Индии и Китаю
-
"Герои не умирают": в Одессе открыли мемориал погибшим военнослужащим
-
Вениславский сообщил, где сейчас находится экс-глава СБУ Баканов
-
За три дня россияне обстреляли более 20 сел и городов в Запорожье: полиция показала последствия
-
Статуя Месси появится рядом с памятниками Пеле и Марадоны
-
Ведущая программы "Аферисты в сетях" поиронизировала по отношению к своей фигуре: реакция соцсетей
-
Профсоюзы Франции просят Макрона поставить паузу в пенсионной реформе
-
Россияне пытаются уничтожить украинские библиотеки на оккупированных территориях: детали
Подробности
Перед рейсом 46-летний актер пообщался с киевлянами, посетил одно из кафе и Железный магазин, и не отказал украинцам в просьбе сделать селфи.
"Укрзализныця" отметила, что UNICEF уже помог железнодорожникам устроить праздник для 33 тысяч детей на деоккупированных территориях с помощью экспресса Святого Николая, экипировал украинские поезда развивающими играми и раскрасками, одну за другой открывает модерновые детские зоны на вокзалах. Также готовится к открытию самое большое бесплатное образовательное, спортивное, развлекательное пространство на вокзале столицы.
"Детям в Украине нужно вернуть детство", — сказал на железнодорожном вокзале Орландо Блум.
Напомним, ранее мы писали, что "Укрзализныця" показала, как Орландо Блум прошел "языковое испытание".