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Орландо Блум зустрівся з Зеленським: про що спілкувались

27 березня 2023 13:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Президент України Володимир Зеленський та кіноактор Орландо Блум
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні до України приїхав ще одна зірка Голлівуду, актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум. Він відвідав один із дитячих центрів, місто Ірпінь, а також село Демидів, де побачив страшні наслідки повномасштабної війни. Також зірка фільмів "Володар перснів" та "Пірати Карибського моря" зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. 

Подробиці зустрічі повідомляє Офіс Президента. 

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Як посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум підтримає проєкти з надання гуманітарної допомоги та відбудови об’єктів інфраструктури, орієнтовані на забезпечення інтересів українських дітей. Серед пріоритетів також — розвиток системи сімейного догляду за дітьми, позбавленими батьківського піклування, розбудова інфраструктури для раннього дитячого розвитку, а також створення молодіжних проєктів і стартапів.

На зустрічі з Володимиром Зеленським Орландо наголосив, що вражений сміливістю та стійкістю українців, які попри війну залишаються сильними.

"Дякую за ваш візит, який є важливим меседжем. Для нас має велике значення те, що світ знає, що відбувається в Україні під час війни. Звичайно, дякую за ту допомогу, яку ви надаєте безпосередньо дітям", — сказав у відповідь Президент України.  

Зеленський також наголосив на важливості створення безпечної атмосфери для українських дітей — як для тих, котрі перебувають в Україні, так і для тих, які були змушені залишити нашу країну через війну.

Президент відзначив особливу важливість розвитку в Україні сімейних форм виховання, адже ця реформа є одним із пріоритетів нашої держави. Також Зеленський подякував ЮНІСЕФ за надання ноутбуків українським дитячим закладам. Володимир Зеленський запропонував посилити цю програму інформаційною кампанією за участю Орландо Блума. 

Голлівудський кіноактор розповів, що він відвідав одну зі шкіл Ірпеня, яку обладнано бомбосховищем. За його словами, такі проєкти є важливими для ЮНІСЕФ. Учасники зустрічі також обговорили повернення українських дітей, яких окупанти депортували до росії. Глава держави закликав ЮНІСЕФ допомогти Україні у розв’язанні цього питання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування".

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