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Орландо Блум встретился с Зеленским: о чем общались

27 марта 2023 13:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Президент Украины Владимир Зеленский и киноактер Орландо Блум
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в Украину приехал еще одна звезда Голливуда, актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум. Он посетил один из детских центров, город Ирпень, а также село Демидов, где увидел страшные последствия полномасштабной войны. Также звезда фильмов "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря" встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробности встречи сообщает Офис Президента.

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Как посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум поддерживает проекты по оказанию гуманитарной помощи и восстановлению объектов инфраструктуры, ориентированные на обеспечение интересов украинских детей. Среди приоритетов также развитие системы семейного ухода за детьми, лишенными родительской опеки, развитие инфраструктуры для раннего детского развития, а также создание молодежных проектов и стартапов.

На встрече с Владимиром Зеленским Орландо подчеркнул, что поражен смелостью и стойкостью украинцев, несмотря на войну, остаются сильными.

"Спасибо за ваш визит, который является важным месседжем. Для нас имеет большое значение то, что мир знает, что происходит в Украине во время войны. Конечно, спасибо за ту помощь, которую вы оказываете непосредственно детям", сказал в ответ Президент Украины.

Зеленский также отметил важность создания безопасной атмосферы для украинских детей — как для тех, кто находится в Украине, так и для тех, кто был вынужден покинуть нашу страну из-за войны.

Президент отметил особую важность развития в Украине семейных форм воспитания, ведь эта реформа является одним из приоритетов нашего государства. Также Зеленский поблагодарил ЮНИСЕФ за предоставление ноутбуков украинским детским учреждениям. Владимир Зеленский предложил усилить эту программу информационной кампанией с участием Орландо Блума.

Голливудский киноактер рассказал, что он посетил одну из школ Ирпеня, которая оборудована бомбоубежищем. По его словам, такие проекты важны для ЮНИСЕФ. Участники встречи также обсудили возвращение украинских детей, которых оккупанты депортировали в россию. Глава государства призвал ЮНИСЕФ помочь Украине в решении этого вопроса.

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця показала, как Орландо Блум прошел "языковое испытание".

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