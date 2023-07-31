Оскароносна акторка майже втратила зір: що планує робити зірка бондіани

Кадр з фільму про агента Джеймса Бонда. Фото: Google

Титулована британська акторка театру та кіно Джуді Денч поскаржилась на погіршення свого здоров’я. Зір володарки премії "Оскар" не дозволяє їй читати сценарії від режисерів. В новому інтерв’ю дама-командор ордена Британської імперії розповіла, чи буде вона закінчувати свою багаторічну кар’єру.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Ще 2012-го Джуді діагностували вікову макулярну дегенерацію — захворювання очей, характерне для людей старше 50 років, при якому незворотно падає зір. Денч була змушена відмовитися від керування автомобілем, коли її зір став погіршуватися. Зараз дворазова лауреатка премії "Золотий глобус" не може повноцінно працювати.

Втім 88-річна Джуді відмовляється здаватися: легенда світового кінематографа не хоче йти з професії і прагне працювати якнайбільше.

"Я практично не бачу на знімальному майданчику і не можу читати. Доводиться просто змиритися з цим. Мені важко, якщо я маю якісь довгі репліки. Я ще не знайшла спосіб, як це вирішити", — зізналась титулована акторка.

Останні фільми за участи Дженч вийшли в прокат минулого року. Це британська драма "Алілуя" режисера Річарда Ейра та американська музична комедія "Дух Різдва" з Віллом Ферреллом та Раяном Рейнольдсом в головних ролях.

Акторка Джуді Денч. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що психічнохвора голлівудська акторка Аманда Байнс вирішила повернутися в клініку на реабілітацію.