Психічнохвора голлівудська акторка вирішила повернутися в клініку на реабілітацію

Голлівудська акторка Аманда Байнс до проблем зі здоров'ям. Фото: Google

Цього року голлівудська акторка Аманда Байнс є постійною пацієнткою однієї з психіатричних лікарень Лос-Анджелесу. Вона зачастила в медичний заклад після своєї прогулянки містом повністю оголеною на весні. Не встигла вона залишити стіни психіатричної лікарні, як майже одразу вирішила повернутися на реабілітацію. Щоправда, вже в інше місце.

Про це повідомляє видання Page Six.

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37-річна випускниця телеканалу Nickelodeon зареєструвалась в центрі інтенсивного стаціонарного лікування психічного здоров’я приблизно через тиждень після того, як її звільнили з психіатричної лікарні, куди Аманда була госпіталізована в наприкінці червня.

Після виходу з медичного закладу Байнс, яка страждає на біполярний розлад і в анамнезі зловживала психоактивними речовинами, потрапила на амбулаторну програму, яка дозволила колишній акторці проходити лікування, живучи вдома.

Однак зірка фільму "Вона — хлопець" відчула, що їй потрібно більше допомоги, ніж надає амбулаторна програма. Тому вона обрала більш терапевтичне середовище. В ньому Аманда має медичну команду терапевтів.

Аманда Байнс зараз. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Брітні Спірс відреагувала на чутки про наркотичну залежність та звернулась до синів. Також ми розповідали, що британській актрисі та моделі Карі Делевінь допомагає тримати психічний стан в нормі.