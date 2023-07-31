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Оскароносная актриса почти потеряла зрение: что планирует делать звезда бондианы

31 июля 2023 14:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Оскароносная актриса почти потеряла зрение: что планирует делать звезда бондианы
Кадр из фильма об агенте Джеймсе Бонде. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Титулованная британская актриса театра и кино Джуди Денч пожаловалась на ухудшение своего здоровья. Зрение обладательницы премии "Оскар" не позволяет ей читать сценарии от режиссеров. В новом интервью дама-командор ордена Британской империи рассказала, будет ли она заканчивать свою многолетнюю карьеру.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Состояние здоровья актрисы

Еще в 2012-м Джуди диагностировали возрастную макулярную дегенерацию — заболевание глаз, характерное для людей старше 50 лет, при котором необратимо падает зрение. Денч была вынуждена отказаться от вождения автомобиля, когда ее зрение стало ухудшаться. Сейчас двукратная лауреатка премии "Золотой глобус" не может полноценно работать.

Впрочем, 88-летняя Джуди отказывается сдаваться: легенда мирового кинематографа не хочет уходить из профессии и стремится работать как можно больше.

"Я практически не вижу на съемочной площадке и не могу читать. Приходится просто смириться с этим. Мне тяжело, если у меня есть какие-то длинные реплики. Я еще не нашла способ, как это решить", — призналась титулованная актриса.

Последние фильмы с участием Дженч вышли в прокатв  прошлом году. Это британская драма "Аллилуйя" режиссера Ричарда Эйра и американская музыкальная комедия "Дух Рождества" с Виллом Ферреллом и Райаном Рейнольдсом в главных ролях.

Актриса Джуди Денч. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что психически больная голливудская актриса Аманда Байнс решила вернуться в клинику на реабилитацию.

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