Оскароносна Сандра Баллок втратила коханого

Акторка Сандра Буллок та її коханий Брайан Рендалл. Фото: instagram.com/sandra.bullock.official/

Помер коханий чоловік акторки Сандри Буллок Браян Рендалл. Обранцю зірки було 57 років.

Його родина підтвердила трагічну новину виданню Page Six.

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Акторка Сандра Буллок втратила кохання свого життя. Наречений зірки багато років старждав на важку хворобу.

"З великим сумом ми повідомляємо, що 5 серпня Брайан Рендалл помер після трирічної боротьби з БАС. Брайан вирішив залишити свою боротьбу з БАС особистою, і ті з нас, хто піклувався про нього, зробили все можливе, щоб виконати його прохання. Ми безмежно вдячні невтомним лікарям, які разом з нами долали цю хворобу, і неймовірним медсестрам, які стали нашими сусідами по кімнаті, часто жертвуючи власними сім’ями, щоб бути з нами", — йдеться у заяві родини.

Крім того, сім'я попросила поважати "приватне життя, щоб пережити втрату".

За даними Національного інституту неврологічних розладів та інсульту, бічний аміотрофічний склероз (БАС) — це рідкісне неврологічне захворювання, яке вражає нервові клітини головного та спинного мозку, які контролюють рух м’язів. По мірі прогресування захворювання мозок втрачає здатність ініціювати та контролювати довільні рухи.

Немає ефективного лікування, яке б зупинило його прогресування.

Брайан Рендалл познайомився з 59-річною актрисою на дні народження її прийомного сина Луї в січні 2015 року. Пара одразу знайшла спільну мову і незабаром почала зустрічатися.

В жовтні того ж року пара дебютувала на червоній доріжці на прем’єрі фільму Буллок "Наш бренд — криза".

Хоча вони тримали роман подалі від очей громадськості, у грудні 2021 року під час виступу в "Red Table Talk" Буллок сказала, що вона "знайшла кохання свого життя" в Рендаллі.

"У нас двоє прекрасних дітей — троє дітей, старша дочка Рендалла. Це найкраще, що може бути", — сказав тоді Баллок, яка усиновила 13-річного Луїса та 10-річну дочку Лейлу.

Браян мав дорослу доньку Скайлар Стейтен Рендалл зі своєю попередньою партнеркою.

"Він приклад, який я хотіла б, щоб мої діти мали. У мене є партнер, який християнин, і є два різні погляди на речі. Я не завжди погоджуюся з ним, і він не завжди погоджується зі мною. Але він приклад, навіть коли я з ним не згодна. Я вперта, але іноді мені доводиться сидіти склавши руки, слухати і говорити: "Ти кажеш це по-іншому, але ми маємо на увазі те саме", — розповідала Сандра.

Нагадаємо, нещодавно померла 25-річна зірка серіалу "Ейфорія".

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