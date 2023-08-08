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Оскароносная Сандра Буллок потеряла любимого

8 августа 2023 10:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оскароносная Сандра Баллок потеряла любимого
Актриса Сандра Буллок и ее возлюбленный Брайан Рэндалл. Фото: instagram.com/sandra.bullock.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Умер любимый мужчина актрисы Сандры Буллок Брайан Рэндалл. Избраннику звезды было 57 лет.

Его семья подтвердила трагическую новость изданию Page Six.

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Актриса Сандра Буллок потеряла любовь своей жизни. Жених звезды много лет страдал тяжелой болезнью.

"С большой грустью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл умер после трехлетней борьбы с БАС. Брайан решил оставить свою борьбу с БАС приватной, и те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу. Мы безгранично благодарны. неутомимым врачам, которые вместе с нами боролись с этой болезнью, и невероятным медсестрам, ставшим нашими соседями по комнате, часто жертвуя собственными семьями, чтобы быть с нами", — говорится в заявлении семьи.

Кроме того, семья попросила уважать "частную жизнь, чтобы пережить потерю".

По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, боковой амиотрофический склероз (БАС) — это редкое неврологическое заболевание, поражающее нервные клетки головного и спинного мозга, контролирующие движение мышц. По мере прогрессирования заболевания мозг теряет способность инициировать и контролировать произвольные движения.

 

Нет эффективного лечения, которое остановило бы его прогрессирование.

Брайан Рэндалл познакомился с 59-летней актрисой на дне рождения ее приемного сына Луи в январе 2015 года. Пара сразу нашла общий язык и вскоре начала встречаться.

В октябре того же года пара дебютировала на красной дорожке на премьере фильма Буллок "Наш бренд — кризис".

Хотя они держали роман подальше от глаз общественности, в декабре 2021 года во время выступления в Red Table Talk Буллок сказала, что она "обрела любовь своей жизни" в Рэндалле.

"У нас двое прекрасных детей — трое детей, старшая дочь Рэндалла. Это лучшее, что может быть", — сказала тогда Баллок, усыновившая 13-летнего Луиса и 10-летнюю дочь Лейлу.

Брайан имел взрослую дочь Скайлар Стейтен Рэндалл со своей предыдущей партнершей.

"Он пример, который я хотела бы, чтобы мои дети имели. У меня есть партнер, который христианин, и есть два разных взгляда на вещи. Я не всегда соглашаюсь с ним, и он не всегда соглашается со мной. Но он пример, даже когда я с ним не согласна. Я упряма, но иногда мне приходится сидеть сложа руки, слушать и говорить: "Ты говоришь это по-другому, но мы имеем в виду одно и тоже", — рассказывала Сандра.

Напомним, недавно скончалась 25-летняя звезда сериала "Эйфория".

Ранее скончался легендарный эстрадный певец Тони Беннет.

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