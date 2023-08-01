Померла 25-річна зірка серіалу "Ейфорія"

Актор Агнус Клауд. Фото: instagram.com/anguscloud/

Актор серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд помер у віці 25 років у родинному будинку в Окленді. Лише через тиждень після похорону свого батька.

Про це пише Daily Mail.

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Близько 11:30 ранку в понеділок мати Клауда зателефонувала в 911 і повідомила про "можливе передозування". Вона повідомила операторам, що у Клауда не було пульсу, і він був оголошений мертвим на місці.

"З важким серцем сьогодні нам довелося попрощатися з неймовірною людиною. Як художник, друг, брат і син, Ангус був особливим для всіх нас у багатьох відношеннях", — сказали в офіційній заяві рідні актора.

Інсайдер родини розповів, що Клауд мав справу з "серйозними суїцидальними думками" після поїздки до Ірландії на похорон свого батька; і що він був у своєму сімейному домі, намагаючись "працювати, хоча й долав горе".

Причина смерті Клауда ще не встановлена, і що у зв’язку зі смертю розпочато розслідування. Сім'я у своїй заяві згадала недавню смерть батька Клауда та те, як це вплинуло на нього.

"Минулого тижня він поховав свого батька і важко переживав цю втрату. Єдина втіха, яку ми маємо, це знати, що Ангус тепер возз’єднався зі своїм батьком, який був його найкращим другом", — йдеться у повідомленні.

Сім'я зазначила, що Клауд "відкрито розповідав про свою боротьбу з психічним здоров'ям, і ми сподіваємося, що його смерть може стати нагадуванням іншим, що вони не самотні і не повинні боротися з цим самостійно мовчки".

"Ми сподіваємося, що світ пам’ятає його за його гумор, сміх і любов до всіх. Ми просимо про конфіденційність наразі, оскільки ми все ще обробляємо цю жахливу втрату", — говориться у листі.

Родина Клауда, який грав Феско в серіалі HBO з 2019 по 2022 роки, не назвала причину смерті актора.

"Ми неймовірно засмучені, дізнавшись про смерть Ангуса Клауда. Він був надзвичайно талановитим і улюбленим членом родини HBO та "Ейфорія". Ми висловлюємо наші глибокі співчуття його друзям і родині в цей важкий час", — йдеться у заяві на сторінці серіалу "Ейфорія" у Twitter.

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