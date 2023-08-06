Оскароносний актор опинився в епіцентрі антисемітського скандалу

Голлівудський актор Джеймі Фокс. Фото: Google

Напередодні американський актор Джеймі Фокс, який 2005-го отримав "Оскар" за фільм "Рей", опублікував пост про Ісуса. Після хвилі хейту з боку суспільства через нібито антисемітський натяк, кінозірка видалив його. І виклав новий, в якому пояснив ситуацію.

Відповідна публікація доступна в Instagram Джеймі.

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Причини скандалу

55-річний актор вибачився за публікацію в Instagram, яку він зробив перед вихідними. У видаленому дописі Фокса йшлося: "Вони вбили цього чувака на ім’я Ісус… Як ти думаєш, що вони тобі зроблять?#фальшивідрузі #фальшивекохання".

Чимало хто з підписників актора були переконанні — Джеймі заявляв, що євреї вбили Ісуса Христа. Однак у спростуванні Фокс уточнив, що вже видалена публікація стосувалась особистої проблеми.

"Я хочу вибачитися перед єврейською громадою та всіма, кого образив мій пост. Тепер я знаю, що мій вибір слів образив, і мені шкода. Це ніколи не було моїм наміром. Для уточнення: мене зрадив фальшивий друг, і саме це я мав на увазі під словом "вони", а не щось більше. Я маю лише любов у серці до всіх. Я люблю і підтримую єврейську громаду. Мої глибокі вибачення всім, кого образили", — заявив Джеймі.

Скриншот: Instagram/iamjamiefoxx

Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Каньє Вест повернувся в Instagram та зробив гучну заяву щодо євреїв.