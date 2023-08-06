Оскароносный актер оказался в эпицентре антисемитского скандала

Голливудский актер Джейми Фокс. Фото: Google

Накануне американский актер Джейми Фокс, который в 2005-м получил "Оскар" за фильм "Рэй", опубликовал пост об Иисусе. После волны хейта со стороны общества из-за якобы антисемитского намека, кинозвезда удалил его. И выложил новый, в котором объяснил ситуацию.

Соответствующая публикация доступна в Instagram Джейме.

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55-летний актер извинился за публикацию в Instagram, которую он сделал перед выходными. В удаленном сообщении Фокса говорилось: "Они убили этого чувака по имени Иисус… Как ты думаешь, что они тебе сделают? #фальшивые друзья #фальшиваялюбовь".

Многие подписчики актера были убеждены — Джейми заявлял, что евреи убили Иисуса Христа. Однако в опровержении Фокс уточнил, что уже удалённая публикация касалась личной проблемы.

"Я хочу извиниться перед еврейской общиной и всеми, кого обидел мой пост. Теперь я знаю, что мой выбор слов оскорбил, и мне жаль. Это никогда не было моим намерением. Для уточнения: меня предал фальшивый друг. И именно это я подразумевал под словом "они", а не что-то большее. У меня только любовь в сердце ко всем. Я люблю и поддерживаю еврейскую общину. Мои глубокие извинения всем, кого обидели", — заявил Джейми.

Скриншот: Instagram/iamjamiefoxx

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Канье Уэст вернулся в Instagram и сделал громкое заявление по поводу евреев.