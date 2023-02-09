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Оскароносний режисер Азанавічус зустрівся з Зеленським та став амбасадором UNITED 24

9 лютого 2023 18:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Режисер Мішель Азанавічус став амбасадором UNITED 24 та зустрівся з Володимиром Зеленським
Президент України Володимир Зеленський та французький режисер Мішель Азанавічус
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

До фандрейзингової платформи UNITED24 приєднується все більше українських та світових знаменитостей. Так, новим амбасадором став відомий французький режисер, володар премії "Оскар", Мішель Азанавічус. 

Про це йдеться на Facebook сторінці  UNITED24.

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Деталі 

Азанавічус долучився до команди амбасадорів фандрейзингової платформи UNITED24, заснованої Президентом Володимиром Зеленським. Разом з українською тенісисткою Еліною Світоліною кінорежисер опікуватиметься напрямом "Відбудова України". 

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський привітав кінорежисера в команді UNITED24 та подякував амбасадорам за допомогу українцям у важкі часи.

"Дякую вам обом за проєкти, які вже були реалізовані, та за готовність підтримувати напрям "Відбудова України". Я знаю, що ви вже багато зробили. Повернути українцям житло — важлива й дуже потрібна місія", — зазначив Глава держави.

Амбасадори розповіли Володимиру Зеленському про візит до Бучі та Ірпеня на Київщині, які зазнали масштабних руйнувань унаслідок російської агресії. Світоліна та Азанавічус поспілкувалися з мешканцями житлових будинків, над відновленням яких вони взяли патронат.

Азанавічус зазначив, що в Ірпені та Бучі він побачив реальну картину страшних подій, які тут відбулися. Режисер надихнувся стійкістю українського народу.

"Я мав змогу подивитися їм у вічі — вони випромінюють міць та сміливість", — сказав кінорежисер.

Мішель розпочав збір на відновлення одного з будинків у Ірпені. На це необхідно 150 тисяч євро. Залишилось зібрати 25 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський гурт Imagine Dragons записав креативне звернення до пасажирів українського літака SkyUp&UNITED24. Також ми розповідали, Мішель Азанавічус провів благодійний аукціон з лотами світових знаменитостей, на якому вдалось зібрати 250 тисяч євро. З них половину спрямував на ініціативу UNITED24, ще половину — на Фундацію Олени Зеленської, яка, зокрема, й займається відбудовою лікарні в Ізюмі.

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