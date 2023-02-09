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Оскароносный режиссер Азанавичюс встретился с Зеленским и стал послом UNITED 24

9 февраля 2023 18:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Режиссер Мишель Азанавичюс стал послом UNITED 24 и встретился с Владимиром Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский и французский режиссер Мишель Азанавичюс
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

К фандрейзинговой платформе UNITED24 присоединяется все больше украинских и мировых знаменитостей. Так, новым послом стал известный французский режиссер, обладатель премии "Оскар", Мишель Азанавичюс.

Об этом говорится на Facebook странице UNITED24.

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Подробности

Азанавичюс присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы UNITED24, основанной Президентом Владимиром Зеленским. Вместе с украинской теннисисткой Элиной Светолиной кинорежиссер будет заниматься направлением "Восстановление Украины".

Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский поздравил кинорежиссера в команде UNITED24 и поблагодарил амбасадоров за помощь украинцам в трудные времена.

"Благодарю вас обоих за уже реализованные проекты и за готовность поддерживать направление "Восстановление Украины". Я знаю, что вы уже многое сделали. Вернуть украинцам жилье — важная и очень нужная миссия", — отметил Глава государства.

Послы рассказали Владимиру Зеленскому о визите в Бучу и Ирпень на Киевщине, которые понесли масштабные разрушения в результате российской агрессии. Свитолина и Азанавичюс пообщались с жителями жилых домов, над восстановлением которых они взяли патронат.

Азанавичюс отметил, что в Ирпене и Буче он увидел реальную картину происшедших здесь страшных событий. Режиссер вдохновился стойкостью украинского народа.

"Я мог посмотреть им в глаза они излучают мощь и смелость", — сказал кинорежиссер.

Мишель начал сбор на восстановление одного из домов в Ирпене. На это нужно 150 тысяч евро. Осталось собрать 25 тысяч евро.

Напомним, ранее мы писали, что американская группа Imagine Dragons записала креативное обращение к пассажирам украинского самолета SkyUp&UNITED24. Также мы рассказывали, что Мишель Азанавичюс провел благотворительный аукцион с лотами мировых знаменитостей, на котором удалось собрать 250 тысяч евро. Из них половину направил на инициативу UNITED24, еще половину — на Фонд Елены Зеленской, которая, в частности, занимается восстановлением больницы в Изюме.

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