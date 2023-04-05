Остап Ступка в стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП в столиці: є постраждалі

Народний артист України, актор Остап Ступка

Народний артист України, актор Остап Ступка у стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП у Голосіївському районі Києва. Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, приблизно о 23:15.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання OBOZREVATEL.

Читайте також:

Подробиці

Син легендарного актора Богдана Ступки на своєму автомобілі Range Rover влетів у припарковану іномарку Mitsubishi.

"Аварія сталась на вулиці Федорова. Машина, за кермом якої перебував Остап Ступка, протаранила легковик, у якому сидів 38-річний чоловік... Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що водій виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припаркований транспортний засіб", — повідомляє видання.

Чоловік із Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований у лікарні. Тим часом Ступку відправили до відділення поліції, щоб перевірити його на наявність алкоголю у крові. Алкотестер показав рівень 1,62 проміле при нормі 0,3.

За інформацією деяких інсайдерів в ЗМІ, Остап Ступка намагався "вирішити питання" з правоохоронцями, проте все одно поїхав до ізолятора. Від проходження медичного огляду актор відмовився.

"За даним фактом слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років", — заявила пресслужба поліції Києва.

фото?

Нагадаємо, раніше ми писали, що стрімінгова платформа Netflix покаже серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія", в якому одну з головних ролей зіграв Остап Ступка. Також ми розповідали, що американський актор, колишній губернатор штату Каліфорнія та громадський діяч, Арнольд Шварценеггер на своїй автівці збив велосипедистку.